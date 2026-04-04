Vila-real atiende 8.100 solicitudes de bonificación de la tasa de residuos

El Ayuntamiento de Vila-real ha tramitado un total de 8.115 solicitudes relacionadas con la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos municipales dentro del plazo establecido por el equipo de gobierno, una cifra que evidencia tanto la elevada respuesta de la ciudadanía como el interés por acceder a las diferentes reducciones, bonificaciones y regularizaciones previstas en la ordenanza fiscal.

Para facilitar la tramitación de todas estas solicitudes, el consistorio ha habilitado durante cerca de dos meses una oficina específica de atención a la ciudadanía, un periodo superior al de otros municipios, con el objetivo de ofrecer asesoramiento personalizado y garantizar que todas las personas interesadas pudieran acceder a los beneficios fiscales disponibles. Paralelamente, también se han editado materiales audiovisuales y contenidos informativos para fomentar la tramitación telemática y simplificar los procedimientos, contribuyendo así a una mayor accesibilidad y eficiencia administrativa.

La concejala de Servicios Públicos y vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha destacado: “Las cifras demuestran que hemos puesto todos los recursos posibles para que la ciudadanía pueda reducir el importe de la tasa”. Fajardo ha recordado: “Hemos ampliado plazos, hemos abierto una oficina específica de atención y hemos reforzado la información para que nadie se quede sin acceder a las bonificaciones a las que tiene derecho”. Asimismo, ha afirmado: “La normativa estatal y europea obliga a los municipios a adaptar el sistema de gestión de residuos, pero desde Vila-real hemos trabajado para que esta adaptación se realice con criterios de justicia social e incentivando el reciclaje”. En este sentido, ha insistido: “Quien recicla más y genera menos residuos también debe pagar menos, y este es precisamente el modelo que estamos implantando en nuestra ciudad”.

Del total de peticiones registradas, 135 corresponden a declaraciones de alta, baja o variación con el objetivo de regularizar la situación tributaria de los inmuebles donde se presta el servicio, mientras que 89 solicitudes han estado vinculadas a casos de no sujeción a la tasa, principalmente por viviendas en estado de ruina o actividades económicas que gestionan íntegramente sus residuos a través de gestores autorizados.

Tasa doméstica

En cuanto a la tasa doméstica, se han tramitado 1.651 solicitudes de reducción, que incluyen bonificaciones del 95% por riesgo de exclusión social, así como reducciones del 20% para viviendas situadas en suelo rústico, del 30% en suelo urbano no desarrollado o urbanizable no programado y del 40% para viviendas vacías. Además, destaca especialmente la alta participación en el programa de Inspección Técnica de Reciclaje (ITR), con 5.900 solicitudes que permiten acceder a una reducción del 20% en la tasa, ampliable con un 10% adicional en el caso de personas que viven solas.

En el ámbito comercial, se han registrado 297 solicitudes de reducciones y bonificaciones, muchas de ellas asociadas a la implantación de buenas prácticas en la gestión de residuos, como la adhesión al servicio de recogida de biorresiduos para grandes productores y sector Horeca, la participación en el sistema de recogida puerta a puerta del cartón comercial o la implementación de sistemas de reducción del desperdicio alimentario en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro.

Finalmente, también se han registrado 43 solicitudes de reducción por pago por generación, destinadas a actividades que han acreditado, mediante auditoría, la cantidad de residuos generados.

Del total de solicitudes, 5.381 se han realizado de forma presencial, especialmente la adhesión al ITR (4.052) y las reducciones de la tasa doméstica (1.125).

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El equipo de gobierno ha valorado muy positivamente estos datos, que reflejan tanto la eficacia de las medidas adoptadas como la implicación de la ciudadanía en una gestión de residuos más responsable y sostenible, al mismo tiempo que permiten ajustar el sistema fiscal a la realidad social y económica del municipio.