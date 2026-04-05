Vila-real supera las 310 solicitudes en la bonificación del IBI para el comercio y la hostelería

El Ayuntamiento de Vila-real ha registrado finalmente más de 310 solicitudes para acogerse a la bonificación de hasta el 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio 2026, dirigida a comercios y establecimientos de hostelería. Esta cifra supone un incremento significativo respecto a las cerca de 200 peticiones recibidas dentro del plazo inicialmente establecido (el 21 de marzo, ampliado posteriormente hasta el 31 del mismo mes), lo que evidencia la efectividad de la ampliación del periodo acordada por el consistorio.

Desde el equipo de gobierno se ha valorado muy positivamente esta respuesta, ya que ha permitido llegar a un mayor número de negocios locales y facilitar que más comercios y establecimientos puedan beneficiarse de esta medida pionera. “Nos felicitamos por haber conseguido aumentar de manera notable el número de solicitudes y, sobre todo, por poder ayudar a más profesionales del sector en un momento complicado”, han señalado los responsables municipales.

Así, el alcalde de la ciudad, José Benlloch, ha subrayado la firme apuesta del consistorio por el comercio local y la hostelería: “Esta bonificación es una muestra más de nuestro compromiso con el tejido económico de Vila-real. Queremos estar al lado de nuestros comercios y establecimientos, no solo con medidas puntuales, sino con una estrategia global y sostenida en el tiempo”.

Vilabons

En este sentido, Benlloch ha recordado otras iniciativas que refuerzan este apoyo como los cerca de 200.000 euros destinados a los Vilabons para incentivar el consumo local, los 117.000 euros anuales que asume el Ayuntamiento para garantizar 30 minutos de estacionamiento gratuito en el aparcamiento de la plaza Mayor o los cerca de 120.000 euros en convenios con UCOVI (Unión de Comercio de Vila-real) y ASHIOVI (Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real), además de la cesión de un espacio municipal para albergar la sede de UCOVI. A estas medidas se suma también la colaboración municipal con el tejido asociativo mediante la cesión de espacios y materiales para la organización de eventos de dinamización comercial, como la Feria Outlet o las diferentes iniciativas navideñas, entre otras, o la puesta en marcha de campañas específicas como la de Navidad que contó con el Villarreal CF.

Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de ayuda al comercio impulsado por el Ayuntamiento, con el objetivo de reforzar el tejido económico local y aliviar el impacto de nuevas cargas como la tasa de residuos, así como otras situaciones que afectan al sector. En este sentido, el consistorio reafirma su compromiso con el comercio de proximidad y la hostelería, apostando tanto por medidas inmediatas como esta bonificación fiscal, como por acciones a medio y largo plazo. Destaca también el trabajo en el futuro Plan Director de Comercio y Servicios Locales, actualmente en fase participativa, que permitirá definir una planificación integral para adaptar el sector a los nuevos hábitos de consumo y a los retos de futuro.

Con este conjunto de medidas, el Ayuntamiento continúa avanzando en una estrategia global de apoyo al comercio y la hostelería, combinando acciones a corto plazo con una visión de futuro que garantice la sostenibilidad y competitividad del sector.