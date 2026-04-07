El alcalde de Vila-real tacha de "parche inaceptable" la asignación a tiempo parcial de un profesor de apoyo a un escolar con discapacidad

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, califica de "parche inaceptable" la asignación únicamente a tiempo parcial de un profesor especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) al escolar con discapacidad que cursa 3º de Educación Primaria, después de la denuncia pública realizada por su familia y la abogada de la misma, Sandra Casas, transcurrido un mes desde que la jueza ordenara como medida cautelar que el niño tuviera el apoyo de un PT y continuar sin ejecutarse la misma por parte de la Conselleria de Educación.

Y es que desde el organismo autonómico han anunciado que el puesto se adjudicará el lunes, 20 de abril, una vez transcurrido el proceso previo que, afirman, arrancó tras la solicitud efectuada por la Dirección General competente en materia de inclusión educativa el pasado 12 de marzo.

"Resulta vergonzoso que una familia tenga que acudir a los tribunales para reclamar derechos que son imprescindibles en una sociedad inclusiva" José Benlloch — Alcalde de Vila-real

Para el munícipe vila-realense, "resulta vergonzoso que una familia tenga que acudir a los tribunales para reclamar derechos que son imprescindibles en una sociedad inclusiva", a la vez que reitera que la contratación del profesor en cuestión, que como explica la abogada de la familia solo prestará su servicio 11 de las 25 horas fijadas por la jueza en su auto, "es un parche inaceptable, ya que nos consta como Ayuntamiento y por el seguimiento que vamos realizando que lo que hace falta es un profesional a tiempo completo".

Posibles acciones

Respecto a la posibilidad de que desde el consistorio se promueva alguna acción para exigir a la Conselleria de Educación que asigne el profesor de Pedagogía Terapéutica en el horario que se requiere, el alcalde Benlloch asegura que no se descarta ninguna posibilidad. "Hablaremos con los padres y si ellos consideran que les puede ayudar la presentación de una moción o reivindicación por parte del pleno de la corporación municipal, estaremos a ello y a su plena disposición", asevera.

En este sentido, explica que "no solo lo haremos por Noah, sino porque nos consta que a la clase a la que va hay más escolares con necesidades específicas, por lo que desde el propio colegio se ha reclamado ese recurso de apoyo que la Conselleria les ha denegado". E incide en que, "aunque esta no es una competencia municipal, todo lo que afecta a nuestro municipio y a nuestra gente también consideramos que es cosa nuestra, y para eso estamos".