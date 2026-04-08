El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento

Vila-real dispondrá próximamente de 150 nuevas plazas de aparcamiento público en los antiguos solares de la Fundación Dolores García, una actuación con la que el Ayuntamiento da respuesta a una larga reivindicación vecinal en uno de los puntos con más demanda de estacionamiento de la ciudad.

El futuro parking provisional se sitúa en el cruce de las calles Ermita y Cordó, en una zona especialmente transitada por la cercanía de servicios como el centro de salud, la oficina de Correos, varios centros educativos, supermercados y el Estadio de la Cerámica. La medida permitirá aliviar los problemas de aparcamiento mientras sigue sin concretarse el proyecto autonómico previsto para esta parcela de 7.500 metros cuadrados, que adquirió el Villarreal CF en el 2023 coincidiendo con el centenario del club, dentro del acuerdo alcanzado con el consistorio para su cesión a la Generalitat, con el objetivo de impulsar una futura isla sociosanitaria.

El aparcamiento se habilita en el recinto de la antigua Fundación Folores García, adquirido por el Villarreal CF en el 2023. / Erik Pradas

Ante esa falta de definición por parte del Consell, el club groguet está ejecutando el derribo de las edificaciones en ruina y el acondicionamiento de la parcela para que el Ayuntamiento pueda aceptar la donación e incorporarla al patrimonio municipal. Después, el espacio se abrirá como aparcamiento de uso público.

Paralización del plan 'Convivint'

El alcalde, José Benlloch, señala que la intervención permitirá aprovechar un espacio degradado y convertirlo en una solución útil para la ciudadanía mientras no llega una respuesta definitiva de la Administración autonómica.

El primer edil ha vuelto a cargar contra la paralización del plan Convivint tras el cambio en el Gobierno valenciano. Este proyecto contemplaba en esta parcela una residencia para personas con discapacidad psíquica, un centro ocupacional, un espacio para actividades de la asociación Ateneu, dirigido a personas con daño cerebral adquirido, y módulos para el alumnado del colegio de educación especial La Panderola.

Benlloch lamenta el bloqueo de una actuación que considera prioritaria para Vila-real y defiende que el consistorio no podía seguir esperando sin dar una salida provisional a unos terrenos que llevaban tiempo sin uso y en estado de deterioro.

Además de sumar plazas de aparcamiento en una zona tensionada, la actuación permitirá mejorar la salubridad y la imagen urbana del entorno, al eliminar inmuebles en ruina y recuperar para el uso ciudadano un enclave estratégico de la ciudad.