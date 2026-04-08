EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE SANT PASQUAL
Gran Músico y Mejor Persona, el dúo que fusionará música y el mejor humor en el Vila-real Talent 2026
Ángel Belinchón y Jordi Moliner no descartan la improvisación frente a un público diferente al que los suele acompañar en sus actuaciones
Ángel Belinchón (voz) y Jordi Moliner (percusión/voz) dan vida al dúo Gran Músico y Mejor Persona, un grupo conocido por fusionar versiones de rock con humor y letras propias, combinando talento musical con comedia. Con esta carta de presentación el dúo formará parte del elenco de artistas de la próxima edición de Vila-real Talent 2026, que tendrá lugar el 21 de mayo, en el marco de la programación de las fiestas patronales de Sant Pasqual.
“Para nosotros ha sido una sorpresa muy agradable, tenemos una propuesta musical bastante peculiar y diferente a lo que el público en general está acostumbrado, así que nos gusta la idea de mostrar nuestra combinación de música y humor ante un público bastante diferente al que suele acompañarnos”, declaran ambos artistas, a la vez que confiesan tener muchas ganas de “comprobar cómo reacciona la gente y también ver todas las propuestas de los compañeros sobre el escenario”.
Moliner y Belinchón están preparando un par de temas especiales para la ocasión. "Trataremos de darle un poco de humor para abrir y cerrar el espectáculo haciendo referencia a lo que pase sobre el escenario", avanzan. "Incluso, puede ser que, como no tenemos vergüenza, añadamos un toque de improvisación; es algo que nos funciona bastante bien en nuestros shows", admiten.
Una producción espectacular
Conscientes de que el Vila-real Talent cuenta con producción espectacular, ponen de relieve el valor que tiene juntar tantas disciplinas en un solo espectáculo. "Hay un trabajo previo impresionante, sobre todo el mismo día, cuando todo debe estar calculado y organizado al milímetro", señalan. “A nosotros nos toca la parte fácil, que es estar sobre el escenario unos minutitos haciendo lo que se nos da bien”, explican encantados por compartir con otros artistas propuestas tan distintas a la suya y salir de la zona de confort.
Belinchón y Moliner consideran que un espectáculo como el Vila-real Talent "se vende solo". Seguro que habrá de todo para todos, y este año, además, el espectáculo artístico-festivo contará con el que, sin duda, el el mejor dúo cómico-musical de la provincia, al menos por el momento.
- Agresión sexual a una niña de 6 años en Castelló
- Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
- Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
- Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
- Un joven de l'Alcora logra el máximo nivel de inglés con 12 años
- Un Lunes de Pascua 'de verano': un pueblo de Castellón firma la temperatura más alta del día en la Comunitat