Gran Músico y Mejor Persona, el dúo que fusionará música y el mejor humor en el Vila-real Talent 2026

Ángel Belinchón (voz) y Jordi Moliner (percusión/voz) dan vida al dúo Gran Músico y Mejor Persona, un grupo conocido por fusionar versiones de rock con humor y letras propias, combinando talento musical con comedia. Con esta carta de presentación el dúo formará parte del elenco de artistas de la próxima edición de Vila-real Talent 2026, que tendrá lugar el 21 de mayo, en el marco de la programación de las fiestas patronales de Sant Pasqual.

“Para nosotros ha sido una sorpresa muy agradable, tenemos una propuesta musical bastante peculiar y diferente a lo que el público en general está acostumbrado, así que nos gusta la idea de mostrar nuestra combinación de música y humor ante un público bastante diferente al que suele acompañarnos”, declaran ambos artistas, a la vez que confiesan tener muchas ganas de “comprobar cómo reacciona la gente y también ver todas las propuestas de los compañeros sobre el escenario”.

Belinchón y Moliner saldrán de su zona confort para llevar la música con humor al Vila-real Talent de este año. / Mediterráneo

Moliner y Belinchón están preparando un par de temas especiales para la ocasión. "Trataremos de darle un poco de humor para abrir y cerrar el espectáculo haciendo referencia a lo que pase sobre el escenario", avanzan. "Incluso, puede ser que, como no tenemos vergüenza, añadamos un toque de improvisación; es algo que nos funciona bastante bien en nuestros shows", admiten.

Una producción espectacular

Conscientes de que el Vila-real Talent cuenta con producción espectacular, ponen de relieve el valor que tiene juntar tantas disciplinas en un solo espectáculo. "Hay un trabajo previo impresionante, sobre todo el mismo día, cuando todo debe estar calculado y organizado al milímetro", señalan. “A nosotros nos toca la parte fácil, que es estar sobre el escenario unos minutitos haciendo lo que se nos da bien”, explican encantados por compartir con otros artistas propuestas tan distintas a la suya y salir de la zona de confort.

Belinchón y Moliner consideran que un espectáculo como el Vila-real Talent "se vende solo". Seguro que habrá de todo para todos, y este año, además, el espectáculo artístico-festivo contará con el que, sin duda, el el mejor dúo cómico-musical de la provincia, al menos por el momento.