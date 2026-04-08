Una podóloga de Castellón lidera un avance clave en el tratamiento de uñas encarnadas

La onicocriptosis, o uña encarnada, es una de las afecciones más frecuentes en podología y una causa habitual de dolor e inflamación en el pie que afecta tanto a adolescentes como a adultos. Tradicionalmente, los tratamientos conservadores, como la protección con una gasa tras retirar la uña encarnada, han sido la primera opción antes de considerar tratamientos quirúrgicos. Sin embargo, nuevos datos científicos respaldan que una técnica conservadora novedosa —la infiltración local de corticoides— podría ofrecer resultados clínicos superiores en la reducción de los síntomas inflamatorios.

Un ensayo clínico publicado en la Revista Española de Podología, y desarrollado posteriormente como parte de la tesis doctoral de la podóloga de Vila-real María Teresa García, quien forma parte de la junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV), comparó la infiltración local de corticoide con el método tradicional con gasa. Los resultados son concluyentes: el grupo tratado con infiltración de corticoides experimentó una reducción de inflamación de 1,9 mm frente a 1 mm en el grupo control, una diferencia estadísticamente significativa.

La podóloga vila-realense Maite García tiene su consulta en la clínica Aquilesia de la ciudad. / Mediterráneo

Además, aunque la reducción del dolor también fue mayor en el grupo experimental (5,5 frente a 4,8 puntos en la escala EVA, que mide el dolor entre 0 y 10), esta diferencia no es muy significativa en términos estadísticos.

“Una respuesta inflamatoria más eficaz”

Según explica la autora, “la infiltración de corticoides actúa directamente sobre el proceso inflamatorio del rodete periungueal (zona de la piel que rodea la uña), facilitando una respuesta clínica más rápida y eficaz que los métodos puramente mecánicos”. Esta vía de administración deposita el agente antiinflamatorio directamente en la zona afectada, lo que puede traducirse en resultados más intensos y precisos, añade García.

La tesis profundiza en esta técnica, al señalar que, aunque una única infiltración puede no ser suficiente para evitar por completo la reaparición de la patología, sí representa una alternativa válida dentro de la práctica conservadora, especialmente útil en casos de dolor e inflamación marcados.

La uña encarnada provoca inflamación y dolor a quienes padecen esta afección. / Mediterráneo

La uña encarnada no sólo es dolorosa, sino que puede limitar de forma significativa la capacidad de caminar, hacer ejercicio o realizar actividades cotidianas que requieran apoyo del pie. El control de la inflamación no solo alivia el dolor, sino que también mejora la funcionalidad y la calidad de vida del paciente, lo que la convierte en un objetivo terapéutico prioritario.

“Con esta investigación cerramos una brecha importante en la evidencia científica”, afirma García. “Contar con datos que respalden la infiltración con corticoides nos permite ofrecer a los pacientes opciones terapéuticas más completas y adaptadas a sus necesidades, antes de plantear tratamientos invasivos”, añade.

¿Qué aporta la tesis doctoral?

La tesis de María Teresa García, fundamentada en estos resultados y extendida con análisis complementarios de eficacia clínica a corto y medio plazo, sitúa esta técnica en el mapa terapéutico de la podología basada en evidencia científica. Asimismo, propone líneas de investigación futura para optimizar el número de infiltraciones y evaluar resultados a más largo plazo.

García es podóloga doctora especialista en patología ungueal. Ha sido presidenta y vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana y, actualmente, forma parte de la junta directiva de esta institución, además de haber desempeñado cargos en la Federación Internacional de Podólogos (FIP). Su trayectoria combina la práctica clínica, la investigación científica y el compromiso institucional con el avance de la podología, especialmente en tratamientos conservadores y basados en evidencia.