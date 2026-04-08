Vila-real conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano y programa una ponencia sobre feminismo intercultural

El Ayuntamiento de Vila-real se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada dedicada a reconocer la historia, la cultura y la aportación de este pueblo a la sociedad.

El concejal de Diálogo Intercultural, Santi Cortells, ha destacado “la contribución fundamental del pueblo gitano a la construcción de una sociedad más rica, plural y humana”, así como la importancia de "seguir fomentando el diálogo, el respeto y la convivencia". En este sentido, el consistorio ha reafirmado su "compromiso con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la lucha contra la discriminación y los prejuicios que todavía persisten".

Escuela de Igualdad

Por otro lado, la vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Maria Fajardo, recuerda que en el marco de la Escuela de Igualdad se ha programado para el próximo miércoles, 15 de abril, la ponencia Voces gitanas: feminismo intercultural desde los márgenes, a cargo de la antropóloga Ana Giménez Adelantado, que pertenece a la comunidad gitana.

La actividad tendrá lugar a las 18.00 horas en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC). Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Vila-real "continúa impulsando espacios de reflexión y sensibilización para avanzar hacia una sociedad más justa y diversa", señalan.