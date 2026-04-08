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Vila-real conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano y programa una ponencia sobre feminismo intercultural

El concejal de Diálogo Intercultural, Santi Cortells, destaca la "contribución fundamental" de este colectivo "a la construcción de una sociedad más rica, plural y humana"

Los Reyes de España sujetan una bandera del Pueblo Gitano en el día internacional de este colectivo del pasado año.

Los Reyes de España sujetan una bandera del Pueblo Gitano en el día internacional de este colectivo del pasado año. / CHEMA MOYA

Concha Marcos

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada dedicada a reconocer la historia, la cultura y la aportación de este pueblo a la sociedad.

El concejal de Diálogo Intercultural, Santi Cortells, ha destacado “la contribución fundamental del pueblo gitano a la construcción de una sociedad más rica, plural y humana”, así como la importancia de "seguir fomentando el diálogo, el respeto y la convivencia". En este sentido, el consistorio ha reafirmado su "compromiso con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la lucha contra la discriminación y los prejuicios que todavía persisten".

Escuela de Igualdad

Por otro lado, la vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Maria Fajardo, recuerda que en el marco de la Escuela de Igualdad se ha programado para el próximo miércoles, 15 de abril, la ponencia Voces gitanas: feminismo intercultural desde los márgenes, a cargo de la antropóloga Ana Giménez Adelantado, que pertenece a la comunidad gitana.

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La actividad tendrá lugar a las 18.00 horas en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC). Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Vila-real "continúa impulsando espacios de reflexión y sensibilización para avanzar hacia una sociedad más justa y diversa", señalan.

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