Vila-real entrega un cheque solidario de 1.610 euros a Pintando el Camino en Rosa-Aspanion

El Ayuntamiento de Vila-real y el Villarreal CF han entregado este miércoles, 8 de abril, un cheque de 1.610 euros a la asociación Pintando el Camino en Rosa-Aspanion, una de las entidades vila-realenses beneficiarias de la recaudación solidaria obtenida con la venta de pulseras de la fiesta de Nochevieja, las tradicionales campanadas organizadas conjuntamente por ambas instituciones.

En el acto han participado, en representación del club amarillo, Paloma Masó; por parte de la entidad beneficiaria, Amparo Alcaraz; y, en nombre del consistorio, el alcalde José Benlloch; la concejala de Tradiciones, Fiestas y Participación Ciudadana, Miriam Caravaca; y el edil de Juventud y Medio Ambiente, Javier López.

La otra entidad beneficiaria de esta iniciativa, Vilatea, recibió la semana pasada otro cheque por el mismo importe, coincidiendo con el Día Mundial del Autismo, de modo que la recaudación solidaria de las pulseras se ha traducido en apoyo directo al tejido asociativo de la ciudad.

La entrega de estas ayudas pone el broche al marcado carácter benéfico con el que se concibió la fiesta de fin de año en Vila-real. El Ayuntamiento organizó por primera vez esta celebración en la plaza del Estadio de la Cerámica, con la participación del Villarreal CF, en una cita abierta a vecinos y visitantes para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 en un ambiente festivo y de convivencia.

La pulseras, el eje de la celebración

Dentro de ese planteamiento, la venta de pulseras se convirtió en el eje solidario del evento. Estas pudieron adquirirse desde el 22 de diciembre en el ayuntamiento, la Casa de la Festa, las sedes de las asociaciones de vecinos y establecimientos de hostelería del entorno del estadio adheridos a la iniciativa. Además, la celebración incorporó medidas de sostenibilidad, como el uso de vasos reutilizables, y una programación especial con música en directo hasta la madrugada y la proyección del campanario de la iglesia arciprestal para acompañar las campanadas.

Con esta doble entrega, Vila-real cierra el círculo de una Nochevieja solidaria que aunó fiesta, colaboración institucional y respaldo a asociaciones locales, convirtiendo las campanadas en algo más que una celebración: una acción de ciudad con retorno social.