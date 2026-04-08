Vila-real será capital de los eSports en España, con 'League of Legends' y 'Arcane' como universos a superar

Más de 50 personas ya se han inscrito en el Versus Royal 2026, el torneo oficial del circuito europeo 2XKO EU Community Series que se celebrará el próximo 11 de abril en el Teatro Tagoba de Vila-real, desde las 9.00 a las 22.30 horas. La competición, que reunirá a participantes llegados desde distintos puntos del Estado, convertirá a la ciudad en uno de los focos de atención para los aficionados a los videojuegos de lucha, según ha destacado uno de los organizadores, Daniel Segarra.

En concreto, tras la apertura del recinto y la inauguración de la competición, a las 10.30 arrancarán las rondas clasificatorias. Ya por la tarde, a las 16.30 será el turno de la exhibición de los top 8 del juego Fatal Fury: City of de Wolves, cuyos premios se entregarán minutos antes de iniciarse la ronda de los top 8 de 2XKO. Y a las 22.30 se procederá a clausurar esta edición del Versus Royal 2026

La cita se integra en la primera temporada de la 2XKO EU Community Series, una iniciativa promovida por Riot Games con el objetivo de impulsar la escena competitiva europea. En este marco, el torneo de Vila-real se incluye en la categoría Community Locals, pensada como la base del ecosistema competitivo presencial, donde los jugadores pueden empezar a sumar puntos para el ranking oficial europeo y abrirse camino hacia competiciones de mayor nivel.

El representante de la organización del evento, Daniel Segarra; y el edil de Deportes de Vila-real, Xus Madrigal, han presentado el certamen de juegos de lucha. Segarra i Xus Madrigal / Mediterráneo

El Versus Royal 2026 está organizado por el Servei Municipal d’Esports de Vila-real en colaboración con la empresa Teseo y el Minotauro, y reunirá a algunos de los principales nombres emergentes en torno a 2XKO, el nuevo juego de lucha por equipos 2 contra 2 ambientado en el universo de League of Legends y Arcane. El título ha irrumpido con fuerza en el panorama de los eSports gracias a su mezcla de ritmo frenético y profundidad estratégica, consolidándose como una de las propuestas más atractivas del género.

Imagen del cartel del Versus Royal 2026 que se celebra en Vila-real el próximo sábado, en el Teatre Tagoba. / Mediterráneo

Junto al torneo principal, la jornada incluirá también una segunda competición dedicada a Fatal Fury: City of the Wolves, la nueva entrega de una de las sagas más emblemáticas de los juegos de lucha, que regresa después de más de veinte años. Esta modalidad, centrada en combates individuales, aportará variedad al evento y ampliará su atractivo tanto para jugadores como para público aficionado.

Sistema de premios

Otro de los grandes reclamos será el sistema de premios. El torneo de Vila-real ofrecerá una de las recompensas más destacadas dentro de este tipo de citas, ya que los vencedores conseguirán un viaje a Francia para competir en el EVO Europa, considerado el campeonato más importante del continente en esta disciplina. Además, los participantes podrán sumar puntos decisivos para la clasificación europea, cuyo desenlace brinda la oportunidad de representar a la región en el EVO Las Vegas 2026, la gran referencia mundial de los juegos de lucha.

El concejal de Deportes, Xus Madrigal, ha resaltado la importancia de esta iniciativa para Vila-real y ha agradecido el trabajo de los organizadores para hacer posible el evento. En este sentido, ha señalado que “es un orgullo que Vila-real pueda convertirse también en un referente en el ámbito de los eSports” y ha confiado en que la jornada sea un éxito tanto en participación como en asistencia de público.