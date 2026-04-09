Vila-real denuncia “discriminación” del Consell y reclama desbloquear proyectos sociales y educativos pendientes

El equipo de gobierno de Vila-real, encabezado por el alcalde José Benlloch, ha denunciado públicamente lo que considera un “trato discriminatorio” de la Generalitat Valenciana hacia la ciudad, con proyectos sociales, sanitarios y educativos “bloqueados” desde hace años y sin avances pese a las reuniones mantenidas con responsables del Consell. Proyectos entre los que destacan el nuevo colegio Escultor Ortells, el cuarto IES o el instituto integrado de Edificación y Obra Civil que debería construirse en una gran parcela cedida por el Grupo Porcelanosa. A la vez, también incluyen el proceso para habilitar el centro de salud Torrehermosa y recuerdan el "cierre de la residencia de la tercera edad Sant Llorenç en cuanto llegó el PP al Consell, dejando a la ciudad con menos recursos asistenciales.

Desde el gobierno municipal sostienen que el futuro complejo sociosanitario previsto en el entorno de la Fundación Flors, en la calle Cordó, es uno de los ejemplos más evidentes de esta situación. Según remarcan en su comunicado, la Generalitat es la administración competente para ejecutar infraestructuras como la residencia para personas con discapacidad, el centro ocupacional, el centro de daño cerebral y la ampliación del colegio de La Panderola, pero aseguran que el proyecto sigue “sin respuesta”.

La construcción del cuarto instituto de Educación Secundaria y bachillerato en este solar junto al colegio José Soriano continúa estando en 'stand by'. / JOSEP CARDA

El ejecutivo local afirma que lleva “tres años esperando respuestas” y recuerda que se ha reunido tanto con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como con la vicepresidenta Susana Camarero, “sin obtener avances” ni un compromiso concreto para desbloquear las actuaciones pendientes.

De esta forma, el gobierno local responde a las críticas por "falta de transparencia" vertidas por el PP de la ciudad en lo relativo a las obras de acondicionamiento de la parcela en la que se ubicaban las instalaciones de la antigua Fundación Dolores García y que adquirió el Villarreal CF para, posteriormente, cederlas a la ciudad para la creación de un complejo sociosanitario previsto en el plan Convivint lanzado por el anterior ejecutivo del Botànic en la Generalitat.

Una donación aún sin formalizar

Una donación que, aseguran, todavía no se ha formalizado porque "continuamos esperando una respuesta de la Generalitat". Una falta de respuesta que consideran que se debe a una "decisión política" que "perjudica a Vila-real y beneficia a otros territorios”. En este sentido, sostienen que el plan Convivint ha quedado paralizado para la ciudad, mientras que, “curiosamente”, sí se ha mantenido o agilizado en otros municipios. "Mientras que a nuestra ciudad se le exige una paciencia infinita, en otros lugares las inversiones llegan y se ejecutan con agilidad. Y eso es desigualdad".

Las obras de habilitación de un párking en las antiguas instalaciones de la Fundación Dolores Cortés han sido objeto de crítica del PP por lo que califican de "falta de transparencia" del equipo de gobierno. / Erik Pradas

En este sentido, inciden en que "resulta especialmente vergonzoso que el PP de Vila-real, en vez de defender a su ciudad, actúe como cómplice de ese abandono. Y, añaden que, "respecto a la supuesta falta de transparencia, sorprende que no sepan (en el PP local), o no quieran saber, algo evidente, como es que el solar es propiedad del Villarreal CF", mientras no se formalice la donación a la espera de la respuesta de la Generalitat". Además, matizan que el club groguet, "como propietario del suelo, puede utilizar este espacio para aquello que considere oportuno", a la vez que hacen hincapié en que "existe una relación de colaboración permanente con el Villarreal CF, al que agradecemos públicamente su compromiso con la ciudad y su implicación en proyectos de carácter social e inclusivo".

Pérdida de servicios

Desde el consistorio también ponen el foco en la pérdida de servicios administrativos en la ciudad, como el desmantelamiento de la Dirección Territorial de Innovación, y contrapone esta situación con actuaciones que, según denuncia, sí se están resolviendo con rapidez en la capital de provincia, incluida la rehabilitación del antiguo edificio de Correos para albergar servicios que, según afirma, “a Vila-real se le retiraron”.

El ejecutivo local sostiene que "al PP le molesta que, a pesar de los escasos recursos de que disponemos, como consecuencia de la ruina que ellos mismos generaron y del maltrato institucional que seguimos padeciendo, Vila-real continúa avanzando, con menos recursos pero con más compromiso. Y, sobre todo, les molesta que no dejemos de defender, reivindicar y trabajar por lo que nuestra ciudad necesita. Esa es la verdad".