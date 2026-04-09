Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Puerto de CastellónTiempo en CastellónDensa nieblaRécord AeropuertoDesaparición del FadríFestivo en Sant VicentRutina Pedro Sánchez
instagramlinkedin

Vila-real forma a un centenar de policías en medio ambiente y bienestar animal

El experto en protección medioambiental, José Luis Álvarez, ha impartido la sesión organizada por la Escuela de Formación de la Policía Local

Un centenar de agentes de policía locales de la Comunitat, Cataluña y Aragón ha participado en el taller sobre medio ambiente y bienestar animal.

Un centenar de agentes de policía locales de la Comunitat, Cataluña y Aragón ha participado en el taller sobre medio ambiente y bienestar animal. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

Un centenar de agentes de policías locales de diferentes municipios valencianos, así como de Cataluña y Aragón, han participado este jueves en la jornada formativa Actuaciones más frecuentes en la intervención de la Policía Local en materia de medio ambiente y bienestar animal, organizada por la Escuela de Formación de la Policía Local (Efopol) de Vila-real.

La sesión, celebrada en la sala de formación de la jefatura policial vila-realense, ha sido inaugurada por el alcalde, José Benlloch; el concejal de Seguridad Pública y Emergencias, Toni Marín, y el intendente de la Policía Local y responsable de Efopol, Ramón Martínez.

Durante la jornada, impartida por el experto en protección del medio ambiente, José Luis Álvarez Pic, se han abordado situaciones habituales en el ámbito municipal, como vertidos ilegales, maltrato y abandono animal, control de fauna, gestión de residuos o actuaciones ante incendios forestales, entre otras cuestiones de interés para los cuerpos policiales locales.

Problemas y conflictos

El alcalde Benlloch ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas: “Es fundamental seguir formando a nuestros agentes en ámbitos como el medio ambiente y el bienestar animal, porque son cuestiones que cada vez generan más problemas y conflictos en los municipios. Necesitamos policías preparados para dar respuestas eficaces y ajustadas a la realidad actual”.

“Desde la escuela apostamos por ofrecer formación en todo tipo de temáticas, especialmente en aquellas más sensibles y que tienen un impacto directo en la convivencia ciudadana. Además, trabajamos para que sean profesionales de primer nivel quienes impartan estas jornadas, garantizando así el máximo rigor y utilidad práctica”

Ramón Martínez

— Intendente de la Policía Local de Vila-real

Por su parte, el intendente Martínez ha subrayado el compromiso de la Efopol con una formación de calidad: “Desde la escuela apostamos por ofrecer formación en todo tipo de temáticas, especialmente en aquellas más sensibles y que tienen un impacto directo en la convivencia ciudadana. Además, trabajamos para que sean profesionales de primer nivel quienes impartan estas jornadas, garantizando así el máximo rigor y utilidad práctica”.

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, el cuerpo de seguridad vila-realense continúa consolidándose como un referente en la formación continua de las policías locales, adaptando los contenidos a las nuevas necesidades y retos que afrontan los municipios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento
  2. Educación le pondrá un profesor de apoyo al niño con discapacidad de Vila-real, pero solo la mitad de horas que ordena la jueza
  3. San Vicente Ferrer 2026: estos son los pueblos de Castellón donde será festivo este lunes 13 de abril
  4. Identifican al responsable de un vertido ilegal de grandes dimensiones en un monte privado de Castellón
  5. Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
  6. Los 40 restaurantes de la Comunitat Valenciana que pugnarán en Castelló por cocinar la mejor paella
  7. Xabier Fortes, Antón Reixa, Paco Roca y Rosario Raro se citan en la feria del libro de un pueblo de 651 habitantes de Castellón
  8. El alcalde de Vila-real tacha de 'parche inaceptable' la asignación a tiempo parcial de un profesor de apoyo a un escolar con discapacidad

Vila-real forma a un centenar de policías en medio ambiente y bienestar animal

Vila-real forma a un centenar de policías en medio ambiente y bienestar animal

Vila-real denuncia “discriminación” del Consell y reclama desbloquear proyectos sociales y educativos pendientes

Vila-real denuncia “discriminación” del Consell y reclama desbloquear proyectos sociales y educativos pendientes

Una podóloga de Vila-real lidera un avance clave en el tratamiento de uñas encarnadas

Una podóloga de Vila-real lidera un avance clave en el tratamiento de uñas encarnadas

Més de 1.000 firmes donen suport a que l'Escola de Teatre de Vila-real porte el nom de Joan Raga

Més de 1.000 firmes donen suport a que l'Escola de Teatre de Vila-real porte el nom de Joan Raga

Vila-real entrega un cheque solidario de 1.610 euros a Pintando el Camino en Rosa-Aspanion

Vila-real entrega un cheque solidario de 1.610 euros a Pintando el Camino en Rosa-Aspanion

Vila-real conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano y programa una ponencia sobre feminismo intercultural

Vila-real conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano y programa una ponencia sobre feminismo intercultural

Gran Músico y Mejor Persona, el dúo que fusionará música y el mejor humor en el Vila-real Talent 2026

Gran Músico y Mejor Persona, el dúo que fusionará música y el mejor humor en el Vila-real Talent 2026

Compromís veu "insuficient" la resposta d'Educació per a atendre l'escolar de Vila-real amb discapacitat

Compromís veu "insuficient" la resposta d'Educació per a atendre l'escolar de Vila-real amb discapacitat
Tracking Pixel Contents