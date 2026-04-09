Vila-real forma a un centenar de policías en medio ambiente y bienestar animal

Un centenar de agentes de policías locales de diferentes municipios valencianos, así como de Cataluña y Aragón, han participado este jueves en la jornada formativa Actuaciones más frecuentes en la intervención de la Policía Local en materia de medio ambiente y bienestar animal, organizada por la Escuela de Formación de la Policía Local (Efopol) de Vila-real.

La sesión, celebrada en la sala de formación de la jefatura policial vila-realense, ha sido inaugurada por el alcalde, José Benlloch; el concejal de Seguridad Pública y Emergencias, Toni Marín, y el intendente de la Policía Local y responsable de Efopol, Ramón Martínez.

Durante la jornada, impartida por el experto en protección del medio ambiente, José Luis Álvarez Pic, se han abordado situaciones habituales en el ámbito municipal, como vertidos ilegales, maltrato y abandono animal, control de fauna, gestión de residuos o actuaciones ante incendios forestales, entre otras cuestiones de interés para los cuerpos policiales locales.

Problemas y conflictos

El alcalde Benlloch ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas: “Es fundamental seguir formando a nuestros agentes en ámbitos como el medio ambiente y el bienestar animal, porque son cuestiones que cada vez generan más problemas y conflictos en los municipios. Necesitamos policías preparados para dar respuestas eficaces y ajustadas a la realidad actual”.

“Desde la escuela apostamos por ofrecer formación en todo tipo de temáticas, especialmente en aquellas más sensibles y que tienen un impacto directo en la convivencia ciudadana. Además, trabajamos para que sean profesionales de primer nivel quienes impartan estas jornadas, garantizando así el máximo rigor y utilidad práctica” Ramón Martínez — Intendente de la Policía Local de Vila-real

Por su parte, el intendente Martínez ha subrayado el compromiso de la Efopol con una formación de calidad: “Desde la escuela apostamos por ofrecer formación en todo tipo de temáticas, especialmente en aquellas más sensibles y que tienen un impacto directo en la convivencia ciudadana. Además, trabajamos para que sean profesionales de primer nivel quienes impartan estas jornadas, garantizando así el máximo rigor y utilidad práctica”.

Con esta iniciativa, el cuerpo de seguridad vila-realense continúa consolidándose como un referente en la formación continua de las policías locales, adaptando los contenidos a las nuevas necesidades y retos que afrontan los municipios.