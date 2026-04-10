Un “error’ en la licitación del Campus Natura pone en alerta a las familias de niños de Educación Especial de Vila-real

Las alarmas han saltado estos días en el entorno de la comunidad educativa del Colegio de Educación Especial La Panderola, al comprobar las familias que las propuestas que efectuaron al Ayuntamiento de Vila-real para incluirse en el pliego de condiciones para la contratación de la iniciativa del Campus Natura no se han visto reflejadas finalmente en el pliego de condiciones que rige el concurso publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En concreto, desde la AMPA del CEE La Panderola expresan su “malestar y profunda preocupación”, de manera especial al no incluirse en las cláusulas la extensión de la iniciativa a la segunda semana de agosto, así como el incremento de número de plazas, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de este colectivo durante los meses de vacaciones escolares.

Al respecto, señalan en un comunicado que “el nuevo pliego no solo ignora las propuestas trasladadas por esta AMPA, sino que además contradice los compromisos adquiridos: no se contempla el aumento de plazas y se elimina la última quincena de agosto del Campus Natura”.

Mensaje de "tranquilidad"

Tras la difusión de esta preocupación también en la redes sociales, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y ha manifestado su “preocupación y comprensión” ante la inquietud de la comunidad educativa del CEE La Panderola respecto al Campus Natura, a la vez que asegura que “la apuesta por las personas, la inclusión y la atención a la diversidad ha sido, desde el primer día, una prioridad absoluta del equipo de gobierno y así seguirá siendo”.

Al respecto, el munícipe explica que una vez detectado el “error” producido en la publicación del pliego del nuevo contrato del Campus Natura, “se han activado de forma inmediata los mecanismos técnicos y administrativos para estudiar soluciones que permitan corregir la situación”.

Una soluciones que, asevera, se abordarán “desde el diálogo con la AMPA, escuchando sus planteamientos y dando respuesta a sus necesidades”, a la vez que reitera “el compromiso firme del Ayuntamiento de Vila-real de garantizar un servicio adecuado, de calidad y ajustado a las necesidades reales de los usuarios del Campus Natura y de sus familias”.

Comunicado íntegro de la AMPA del CEE La Panderola Desde el AMPA del CEE La Panderola queremos manifestar públicamente nuestro malestar y profunda preocupación ante la actuación del Ayuntamiento de Vila-real, en particular de la Concejalía de Educación, responsable del pliego para la contratación del servicio de Campus Natura. Nuestra AMPA se ha reunido en dos ocasiones con la concejala de Educación, Sra. Anna Vicens, y el concejal de Servicios Sociales, Sr. Toni Marín, con el objetivo de trasladar propuestas de mejora al nuevo pliego, cuya publicación estaba prevista para estas fechas. En la última reunión, celebrada el pasado 20 de marzo, se nos aseguró que no se suprimiría el Campus Natura durante la última quincena de agosto, medida que inicialmente se atribuía a un error técnico. Asimismo, tanto el mantenimiento de dicho periodo como el aumento de plazas fueron propuestas que contaron con la conformidad expresa de ambos concejales. En relación con el resto de propuestas planteadas, se nos trasladó que serían estudiadas y que se nos convocaría nuevamente para ofrecernos una respuesta. Sin embargo, de manera totalmente inesperada, hemos comprobado que el pliego ha sido publicado en la plataforma de contratación sin habernos dado ninguna respuesta previa. El contenido del nuevo pliego no solo ignora las propuestas trasladadas por esta AMPA, sino que además contradice los compromisos adquiridos: no se contempla el aumento de plazas y se elimina la última quincena de agosto del Campus Natura. A todo ello se suma la falta de definición en aspectos clave como la ratio de profesionales por usuario. El pliego se limita a indicar que el número de profesionales aumentará en función del nivel de discapacidad, sin establecer baremos ni criterios claros, lo que genera una evidente inseguridad sobre la calidad del servicio. Ante esta situación, solicitamos explicaciones y una revisión urgente del pliego que garantice un servicio adecuado, ajustado a las necesidades reales de los usuarios y de sus familias.