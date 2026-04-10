¿Qué esconde la XVIII Ruta de la Tapa de Vila-real? Fechas, precio y causa solidaria

La Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi) y el Ayuntamiento han presentado este viernes una nueva edición de la Ruta de la Tapa, la veterana de la provincia de Castellón y que, con la campaña que se desarrolla del 16 de abril al 3 de mayo, alcanza su mayoría de edad.

De nuevo, en esta XVIII Ruta de la Tapa de Vila-real que está a punto de empezar, las elaboraciones más ‘top’ se funden con el carácter solidario que, desde hace unos años, tiene esta iniciativa gastronómica. Y es que la aportación de 50 euros que realizan los 15 establecimientos participantes de este ejercicio se donarán a la asociación Un petit pas-1Pepa, que agrupa a familias que hacen frente a enfermedades raras en alguno de sus miembros, como es la del Síndrome de Prader Willi, una afección genética poco frecuente que afecta al desarrollo físico, intelectual y conductual y que requiere tutela y apoyo a quienes la padecen, así como a sus familias.

Autoridades y representantes de Ashiovi y Un petit pas han presentado la 18ª edición de la veterana Ruta de la Tapa de Vila-real. / Josep Carda

En la presentación de la iniciativa han participado el concejal de Comercio y Hostelería, Xus Madrigal; el presidente de Ashiovi, Emilio Miralles; y la presidenta de Un petit pas, Núria Chabrera. Durante el acto, el edil Madrigal ha incidido en que, tanto desde el consistorio como desde la asociación que lidera Miralles “intentamos que, de alguna manera, ese motor económico que es la hostelería sea potente”.

Pilares fundamentales

Por su parte, Emilio Miralles ha hecho hincapié en que los pilares fundamentales de esta cita son los de “potenciar el sector hostelero, impulsando el consumo y la economía local, así como ofrecer a vecinos y visitantes, un espacio de encuentro, a través de la cocina creativa que tiene Vila-real”. Asimismo, ha anunciado los cuatro premios, dotados con 500 euros cada uno de ellos, que se entregarán a la tapa de libre elección más votada por los consumidores, la más votada con naranja como ingrediente, así como los dos que otorga el jurado profesional a estas dos modalidades. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 27 de mayo de 2026 en el Gran Casino de Vila-real

Imagen del cartel anunciador de la ruta, con los locales participantes y las tapas que ofrecen. / Mediterráneo

Precisamente, el jurado en cuestión se reunió el pasado 8 de abril para realizar la tradicional degustación de cada una de las tapas que se ofrecerán a partir del próximo jueves. Quienes forman este equipo de catadores profesionales son la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Amelia Guillamón; la vicealcaldesa de Vila-real, Maria Fajardo; la directora de la oficina local de Ruralnostra, Ana Jiménez; el influencer gastronómico Carlos Rodríguez y el chef del restaurante Maino, Alessandro Maino.

Cuándo degustar las elaboraciones y su precio

Los establecimientos ofrecerán sus propuestas de jueves a domingo. El horario general del servicio será de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas, aunque cada establecimiento podrá adaptarlo según su organización habitual. El precio de cada tapa será de 5 euros e incluirá una bebida, como cerveza, vino, agua o refresco, mientras que en el caso de las elaboraciones dulces se podrán ofrecer alternativas como mistela u otras bebidas similares.

Estos son los establecimientos participantes en la XVIII Ruta de la Tapa de Vila-real Bar la Plana

Bar Madrigal

Bocatería La Morena

Bonica Tasca-Bar

Booncata

El Casino Vila-real

El Ceramista Restaurante

Els XIII

Hambrekadabra

La Tacita

Pantomima Tapes i Brases

Pico de Gallo

Pizzeria Cristal

Restaurante Bárbaro

Rojo Café

En cualquier caso, el presidente de Ashiovi ha remarcado que esta iniciativa es “mucho más que gastronomía, ya que representa un ejemplo del compromiso social del sector hostelero". Y es que, como recuerda Miralles, "tras18 años de trayectoria, esta ruta se reafirma como un espacio donde la gastronomía y la solidaridad van de la mano", concluye.

La participación ciudadana será clave en el desarrollo del evento, puesto que los comensales podrán votar sus tapas favoritas mediante los tradicionales tapaportes. Para que el voto sea válido, será necesario completar un mínimo de sellos de diferentes establecimientos, fomentando así el recorrido por distintos locales y la implicación del público. Además, los participantes podrán optar a diferentes premios mediante sorteo, como vales regalo para consumir en establecimientos asociados.