Vila-real adjudica el mantenimiento de juegos infantiles tras un proceso de 16 meses

El Ayuntamiento de Vila-real ha adjudicado finalmente a la empresa Maquiver el contrato de mantenimiento de conservación y mantenimiento de las áreas biosaludables y de juegos infantiles ubicados en espacios municipales, tras completar un lento proceso que se ha alargado durante 16 meses.

Y es que el concurso público se trasladó a la Plataforma de Contratación del Sector Público en noviembre del 2024, pero una tramitación de la documentación «excesivamente pausada», como reconocen desde el propio consistorio, ha dilatado hasta ahora el procedimiento de adjudicación.

En total, la licitación en cuestión incluye el mantenimiento de medio centenar de áreas infantiles y espacios biosaludables. Cabe destacar que también entran en el paquete los existentes en la totalidad de los colegios públicos.

De esta forma, el objetivo de este contrato no es otro que el de recuperar, de manera paulatina, el estado óptimo de estas áreas que se reparten por todo el casco urbano de Vila-real, como son los ubicados jardines, parques y otros espacios de ocio como los Pilar, Jaume I, Josep Calduch, Melilla, de les Mestres, de la Glorieta 20 de Febrer, Mayorazga, Botànic Calduch, Sant Pasqual, la Llibertat, Pinella, Sant Ferran, la Serra d’Irta, plaza Aliaga, la Panderola, Pont de la Gallega, Pou d’Amorós o l’Alguer.

Actuaciones y espacios

En cualquier caso, y como indica a Mediterráneo la vicealcadesa y concejala de Servicios Públicos de Vila-real. Maria Fajardo, en el inicio de los trabajos se priorizarán los que hay que acometer en la zona infantil y de aparatos biosaludables de la plaza de Sant Ferran, así como también en el pequeño espacio de ocio existente entre las avenidas Itàlia y Bèlgica, en el sur del casco urbano y muy próximo al local del Foster’s Hollywood.

Precisamente, y a causa de la lentitud del proceso de adjudicación de este contrato, el departamento de Servicios Públicos que encabeza la vicealcaldesa Fajardo se vio obligado a llevar a cabo una actuación de urgencia para adecuar algunos de los espacios de juegos infantiles que presentaban un mayor deterioro, como fue el caso del existente en el parque de l’Alguer.

En los pliegos de contratación se hace hincapié en que los propósitos básicos de este proceso son los de avalar «los niveles máximos de seguridad de todos los usuarios; conservar el valor lúdico de todos los elementos del equipamiento y sus instalaciones, preservar la estética y la funcionalidad de los mismos y mejorar las condiciones ambientales de higiene, salubridad y gestión medioambiental y su integración en el paisaje urbano».