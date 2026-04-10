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Zumo, música y juegos en la fiesta infantil de la Fundació Caixa Rural Vila-real

Cientos de niños y niñas de la ciudad han disfrutado a lo grande de las actividades desarrolladas en el marco de esta iniciativa

Fotogalería I Las imágenes de la fiesta infantil de la Fundació Caixa Rural Vila-real

Fotogalería I Las imágenes de la fiesta infantil de la Fundació Caixa Rural Vila-real

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Fotogalería I Las imágenes de la fiesta infantil de la Fundació Caixa Rural Vila-real / Toni Losas

Josep Carda

Vila-real

Día grande, el de este viernes, para los más pequeños de Vila-real que, a lo largo de toda la jornada, han disfrutado de diferentes juegos e hinchables en la plaza Major, en el marco de la fiesta infantil que cada año organiza la Fundació Caixa Rural. Una iniciativa en la que tampoco faltó el zumo de naranja que, por otra parte, se ha acabado pronto, tanto por la mañana como por la tarde, dada la avalancha de niños y mayores que no querían perderse la degustación de zumo de naranjas de la ciudad.

Entre las actividades que se han desarrollado no han faltado los castillos inflables, pero también los juegos de mesa y otras iniciativas con las que los más pequeños lo han pasado en grande, desarrollando tanto sus capacidades físicas como las creativas.

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Diversión e inclusión

De esta manera, han sido cientos los niños y niñas que han disfrutado de esta fiesta infantil que, como de costumbre, también incide en la inclusión de todos los colectivos, de manera que tampoco han querido perderse esta cita los alumnos del centro de Educación Especial La Panderola, así como las autoridades municipales, encabezadas por el propio alcalde, José Benlloch, y los responsables de la Fundació Caixa Rural Vila-real.

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