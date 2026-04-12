La Festa de la Diversitat llena el Termet de Vila-real de voluntades inclusivas

La plaza del Pastoret, en pleno paraje natural del Termet de Vila-real, fue escenario este sábado de la tercera edición de la Festa de la Diversitat, organizada por la asociación VilaTEA, que busca acercar la realidad autista a la ciudadanía. Una cita a la que no faltó el alcalde, José Benlloch, y el concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, así como otros ediles de la corporación municipal.

Una fiesta en la que no faltaron los juegos infantiles adaptados, actividades sensoriales e, incluso, una zona de calma, así como otros espacios que, como apuntan desde la entidad, han hecho de esta cita «un espacio de encuentro para familias de todo tipo, tanto neurodivergentes como neurotípicas.

Fotogalería I Vila-real celebra la Festa de la Diversitat en el Termet / Toni Losas

Tampoco faltó una merienda y un espectáculo de magia, a cargo del Mago Perete. Es, para los organizadores, «en mejor ejemplo de que construir un mundo compartido es posible».

La presidenta de VilaTEA, Celia González, en nombre de la entidad, agradeció la aportación de los más de 60 colaboradores y patrocinadores que, dijo, "han hecho posible la celebración de este evento".

Más actividades

Por otra parte, la programación preparada por esta asociación vila-realense en torno a la conmemoración del Día del Autismo, continuará el próximo 18 de abril, con la conferencia que ofrecerá la terapeuta ocupacional Miriam Pérez, bajo el título Cómo ayudar a las personas neurodivergentes en sus actividades diarias. La charla será a las 11.00 horas, en la sede de VilaTEA, ubicada en el número 10 de la calle València.