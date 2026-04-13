¿Cuándo volverá a ponerse marcha el servicio Vilabici de Vila-real? Te lo contamos

La puesta en marcha del servicio de préstamo de bicicletas de Vila-real, Vilabici -que años atrás adoptó la denominación de BiciVila’t-, sigue siendo una incógnita a día de hoy, si bien todo indica que se acerca el momento de acabar con siete años y medio sin que la ciudadanía pueda disfrutar del uso de las bicicletas públicas municipales.

Y es que todo apunta a que, tal como explican fuentes municipales a Mediterráneo, habrá que esperar a la entrada en vigor del presupuesto de 2026, que todavía está sin aprobar, para que el departamento de Intervención dé el visto bueno a la asignación de alrededor de 200.000 euros que se requieren para cubrir el coste del servicio de este año.

Imagen de la bancada para las bicicletas que se ubica en el parque de la Mayorazga. / Toni Losas

En este sentido, las mismas fuentes calculan que el Vilabici podría entrar en funcionamiento en unas 10 semanas, una vez el pleno dé luz verde a las cuentas del presente ejercicio y se aprueben definitivamente tras transcurrir el periodo de exposición pública y abordarse las posibles alegaciones que puedan presentarse. Eso sí, siempre que la luz verde a este presupuesto no se demore.

En cualquier caso, el concejal de Territorio, Emilio Obiol, asegura a este rotativo que todos los elementos que se necesitan para que el Vilabici entre en servicio están preparados y debidamente conectados. Es el caso de las 16 estaciones base que ya se han instalado, las propias bicicletas y la aplicación móvil que permitirá hacer uso de ellas para desplazarse por la ciudad. «Incluso hace un mes ya se realizaron las pruebas pertinentes para comprobar que todo estaba preparado para, tan pronto como se disponga de la asignación económica, poner a disposición de la ciudadanía esta iniciativa». Cabe recordar que el servicio se desmanteló a finales de 2018 a causa de su escaso uso y por el deterioro provocado por actos vandálicos.

Comisión de investigación

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Vila-real aprobó crear una comisión de investigación para dilucidar las causas del retraso en la puesta en marcha del nuevo contrato del Vilabici, que se adjudicó en abril de 2022 a la empresa Furió.

Una comisión que se alargó durante un año y de la que, entre las conclusiones a las que se llegó, destaca la «falta de coordinación grave» entre los servicios técnicos municipales, los responsables políticos y la mercantil adjudicataria.

Y es que, a principios de la anterior legislatura, el proceso se dirigió desde la Concejalía de Medio Ambiente, encabezada por el concejal José Ramón Ventura Chalmeta. Posteriormente, en agosto de 2023, el procedimiento se encargó al área de Movilidad, integrada en el departamento de Territorio que lidera el concejal Emilio Obiol.