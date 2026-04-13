¿Está tu recibo entre ellos? Vila-real abre 3.000 expedientes por imposibilidad de notificar la tasa de basuras del 2025

El Ayuntamiento de Vila-real ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los algo más de 3.000 expedientes relacionados con la tasa de residuos, que se calcula que suman en torno a los 400.000 euros, después de no haber podido practicar la notificación individual a los contribuyentes afectados en sus domicilios. El consistorio advierte de que, en estos casos, la normativa contempla un recargo del 5% sobre el importe del recibo y pide a las personas afectadas que acudan al Departamento de Tesorería para recoger la notificación y evitar mayores costes.

Entre los recibos que no han podido hacerse llegar a sus destinatarios, y que suponen en torno al 11% de los alrededor de 28.000 que se tramitan en la ciudad, los hay de personas particulares, pero también de mercantiles o comunidades de propietarios, entre otros colectivos. Y es que, como apuntan desde el consistorio, pese a los distintos intentos realizados para comunicar el cobro de la tasa de basuras, en determinados casos no ha sido posible efectuar la entrega personal de la notificación. Ante esta situación, los servicios técnicos municipales han tramitado la publicación de los correspondientes listados en el BOE, concretamente en los números 52 y 58, tal como establece la normativa vigente, de manera que ya se dan por entregadas las notificaciones en cuestión.

"Hemos querido informar púbicamente de estos expedientes, con el objetivo de intentar que la gente se ponga al día, porque pese a toda la publicidad que hemos hecho, tenemos todavía esa cantidad tan importante de casos sin resolver" José Benlloch — Alcalde de Vila-real

En declaraciones a Mediterráneo, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, explica que "hemos querido informar públicamente de estos expedientes, con el objetivo de intentar que la gente se ponga al día, porque pese a toda la publicidad que hemos hecho, tenemos todavía esa cantidad tan importante de casos sin resolver".

Aquí puedes consultar si estás si tu expediente se ha publicado en el BOE:

Consulta si tu nombre está en el listado de expedientes por imposibilidad de notificar la tasa de basura

Con todo, recuerda que, tras el proceso que ahora está a punto de culminar, si las personas o colectivos afectados no abonan la deuda "se pasará a la vía de apremio, lo que supone un recargo del 20% sobre el importe de los recibos y la posibilidad de embargar cuentas corrientes, por ejemplo". E incide el munícipe en que, si no se abonan las cantidades correspondientes "ya consta que tienes deudas con la Administración, lo que te puede perjudicar a la hora de pedir subvenciones para cualquier otra cosa".

Y... ¿Qué hay que hacer si estás en el listado?

Las personas incluidas en estos expedientes pueden dirigirse al departamento de Tesorería, situado en el número 6 de la calle Josep Ramon Batalla, para recoger la notificación. Para ello, deberán presentar el DNI en el caso de personas físicas o el CIF si se trata de personas jurídicas. El consistorio precisa que, una vez recogida la notificación, no será necesario realizar ningún otro trámite adicional.

En cambio, si no se completa este procedimiento, la deuda pasará a llevar aparejado un recargo del 20%, además de los correspondientes procedimientos de apremio y embargo.

Desde el equipo de gobierno recuerdan que el Ayuntamiento ha aplicado criterios de “sensibilidad” en la implantación de la tasa de residuos, habilitando un plazo de cerca de dos meses para que la ciudadanía pudiera solicitar las bonificaciones previstas. En esta línea, subrayan que el objetivo en este momento es evitar que el vecindario tenga que asumir costes superiores a los estrictamente necesarios.

Por último, el Ayuntamiento también hará públicos los listados en el apartado de noticias de la web municipal, con el fin de que la ciudadanía pueda comprobar si figura entre los expedientes afectados.