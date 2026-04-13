Vila-real acoge una jornada sobre la paz en Europa en tiempos de guerra

El Ayuntamiento de Vila-real, en el marco de la red Mayors for Peace (Alcaldes por la Paz), organiza el próximo viernes, 17 de abril de 2026 la jornada titulada La paz en Europa en tiempos de guerra: reflexiones desde lo local, que se celebrará en el Gran Casino. El objetivo del evento es analizar y reflexionar sobre el papel de los gobiernos locales y las instituciones europeas ante los conflictos armados, con especial atención a la situación en Ucrania.

Durante la jornada se tratarán temas como el apoyo a personas refugiadas ucranianas en la Comunitat Valenciana, experiencias de conflicto internacional y la aportación política, económica y militar de la Unión Europea a Ucrania. También se incluirá la proyección del documental Voces del Frente, a cargo del director Jay Buckley, y una mesa redonda con representantes de la comunidad ucraniana, moderada por Natalia Lytvyn, doctora en Ciencias Históricas por la Universidad Católica de Lviv (Ucrania).

Durante la cita se reproducirá el documental 'Vocel del frente' / Mediterráneo

Entre los asistentes estarán el alcalde, José Benlloch; la vicerrectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad de la Universitat Jaume I, Elsa González; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; el cónsul general interino de Ucrania en Barcelona, Oleg Grabovetskyy; y la presidenta de la Asociación de Ucranianos Kalyna de Castellón, Oksana Vovk Simon, entre otros.

Clausura musical

La clausura correrá a cargo de la cantante ucraniana Odarka Zaytseva, que interpretará piezas musicales tradicionales como Al lado del álamo y Antorchas. Desde el equipo de gobierno agradecen la labor de Natalia Lytvyn, que actualmente se encuentra realizando prácticas en el consistorio vila-realense, ya que ha sido la precursora de la jornada y está desarrollando una importante tarea organizativa.

Este evento "refuerza el compromiso de Vila-real con la promoción de la paz y la solidaridad internacional, ofreciendo un espacio de diálogo y reflexión sobre los efectos de los conflictos armados y la necesidad de cooperación local y europea", explican.