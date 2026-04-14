Vila-real quiere que lluevan las compras: 1.000 paraguas de regalo en apoyo al comercio local

La Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi), en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real, ha presentado este jueves su nueva campaña de primavera, una acción con la que pretende dinamizar las compras en el comercio local y reforzar el papel de un sector clave para la economía de la ciudad. La iniciativa cuenta con la participación de 120 establecimientos y repartirá 1.000 paraguas promocionales entre la clientela.

En la presentación de la campaña han participado el concejal de Comercio y Hostelería, Xus Madrigal; la presidenta y la secretaria de Ucovi, Carmen Gil y Tere Esteve, respectivamente; así como Jennifer Covrig, Paula Cantavella y Maialen Vázquez, también en representación de la entidad comercial.

Todas las representantes de Ucovi con el edil Madrigal, en la presentación de la campaña comercial de primavera. / Mediterráneo

La campaña se mantendrá activa hasta agotar existencias. Los paraguas se entregarán directamente en la sede de Ucovi (calle Sant Roc, 9), presentando tres tíquets de compra de al menos 10 euros cada uno en tres establecimientos distintos; o bien efectuar una o dos compras que sumen 100 euros en establecimientos diferentes. Se trata, además, de un artículo personalizado que no se pondrá a la venta, ya que únicamente se entregará como obsequio a los clientes de los negocios adheridos.

Apuesta por el sector

Durante el acto, Madrigal ha insistido en que el consistorio mantiene una apuesta decidida por el sector, “por estar al lado de Ucovi como motor de un sector fundamental en la economía local”. En este sentido, ha enmarcado esta campaña dentro de otras medidas municipales de apoyo al comercio, como los convenios con esta organización, la bonificación del IBI o los bonos comerciales Vilabons, entre otras iniciativas. Y ha incidido en la importancia del pequeño comercio en la vida diaria de la ciudad, resumiendo esa idea con una frase contundente: “Sin el comercio, Vila-real sería una ciudad muerta”.

Por su parte, la presidenta de Ucovi, Carmen Gil, ha subrayado que uno de los principales objetivos de esta campaña es fortalecer el entramado comercial vila-realense, al considerar que se trata de un sector que “genera vida y empleo”. “Con esta campaña queremos que lluevan las compras en nuestros comercios”, ha añadido. Cabe recordar que las tiendas tradicionales viven unos momentos complicados desde hace años, lo que se traduce en el continuado cierre de locales que merman la capacidad comercial de la ciudad, pese a la apertura de otros y la llegada de franquicias.

Desde la organización también defienden la necesidad de seguir fomentando los hábitos de consumo de proximidad, al entender que cada compra en los negocios de la ciudad contribuye a sostener la actividad económica, el empleo y la vida en las calles de Vila-real.

Con esta nueva acción promocional, Ucovi y el Ayuntamiento de Vila-real, también con el apoyo de la Generalitat, vuelven a aliarse para visibilizar y respaldar al comercio de proximidad en un momento clave del calendario comercial, con el objetivo de atraer clientes y seguir consolidando un modelo de ciudad activo, dinámico y con identidad propia.