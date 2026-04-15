El 'boom' de la cocina asiática se impone en Vila-real con una oferta innovadora

La cocina basada en las barbacoas coreanas está en auge en España. Y la provincia de Castellón no es una excepción a esta nueva moda culinaria importada de ese país asiático. El crecimiento de restaurantes, en su mayoría de tipo buffet, es evidente, también en las comarcas castellonenses.

Y es que, si hace unas décadas la gastronomía al estilo chino se hizo un hueco en la oferta de numerosos municipios, desde hace unos años también se le pasó el testigo a la restauración japonesa y, poco a poco, se han venido abriendo establecimientos de comida típica de otros países asiáticos, entre los cuales, la característica de Corea va ganando adeptos a grandes pasos.

El nuevo restaurante de cocina coreana prevé abrir sus puertas a finales de este mes de abril o en los primeros días de mayo. / Josep Carda

Tanto es así, que esta cocina coreana se suma a la oferta gastronómica de Vila-real, con la próxima apertura del restaurante Soju BBQ, del que se ultiman los preparativos y que se ubica en la avenida Francesc Tàrrega, en el lugar que con anterioridad ocupó la franquicia de 100 Montaditos en la ciudad.

Buffet a la carta

En concreto, y como ha explicado a Mediterráneo uno de los socios del proyecto, se trata de un restaurante-hamburguesería especializado en parrilla coreana y será buffet a la carta. De hecho, cada una de las mesas cuenta con un espacio para una parrilla central, donde los comensales asarán la carne a su gusto. La previsión es que el establecimiento abra sus puertas a finales de este mes de abril o en los primeros días de mayo.

¿En qué consiste la oferta gastronómica de restaurantes con barbacoa coreana? La barbacoa coreana es un estilo de comida en el que los clientes cocinan en la propia mesa distintos tipos de carne, normalmente ternera, cerdo o pollo, sobre una parrilla integrada. Lo más característico es que no se trata solo de la carne: suele servirse con guarniciones variadas —los conocidos banchan—, como kimchi, verduras, arroz, salsas o encurtidos, para ir combinando sabores. También es habitual envolver la carne en hojas de lechuga o acompañarla con pasta picante, ajo o setas. En resumen, la barbacoa coreana combina cocina a la brasa, comida compartida y experiencia interactiva en la mesa, y precisamente por ese componente social y diferente está ganando tanta fuerza en la oferta gastronómica en España.

Cocina en auge

De esta forma, esta novedosa oferta se suma a otras, también de cocina asiática, que ya están funcionando en Vila-real, como los distintos restaurantes chinos, así como los japoneses, entre ellos el recientemente inaugurado Fuji Museko, ubicado en el acceso sur de la ciudad, en el entorno del hipermercado Carrefour, entre el supermercado Aldi y la franquicia de Popeyes.

Y a ellos se sumará en poco más de un mes el Kappo En Japonese Restaurant, gestionado por el chef burrianense Alejandro Oliver, y que ocupará el mismo espacio que tenía el Bodegón de Carlos, un clásico de la restauración de Vila-real que bajó la persiana por la jubilación de sus propietarios. “Estamos ultimando detalles y esperando a que nos llegue el material que viene en barco desde Japón, por lo que la intención es abrir sobre finales de mayo”, apunta Oliver. Se trata, como adelantó este rotativo

Por otra parte, Vila-real también cuenta con otro restaurante asiático, esta vez especializado en cocina india. Se trata de Aromas de la India, que se emplaza en el número 8 de la calle Marie Curie, en el polígono industrial La Rosaleda, en el acceso norte de la ciudad, una área también en expansión, en la que en los últimos años se han establecido diferentes establecimientos, entre ellos los supermercados Lidl y Mercadona.