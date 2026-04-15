Vila-real presenta unas cuentas para 2026 con mínima inversión: solo 200.000 euros para reactivar Vilabici

Un escaso 1%. Este es el porcentaje del presupuesto municipal de Vila-real para el 2026 que el equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís han planificado para inversiones, al menos por el momento, en el marco de las cuentas del actual ejercicio que este miércoles han presentado el alcalde, José Benlloch; y la vicealcaldesa, Maria Fajardo.

Y es que, en la línea de lo que avanzó Mediterráneo el pasado 14 de marzo, el consistorio vila-realense aprobará, previsiblemente el próximo jueves, un presupuesto de 66.859.948 euros, de los que solo 652.971 euros se asignan al capítulo de inversiones. Es más, de esa cantidad, en torno a 400.000 euros se destinarán a zanjar un conflicto urbanístico que todavía se arrastra de la gestión del último ejecutivo local del PP (la urbanización de un tramo de vial entre la avenida Portugal y la calle Bárbara Royo), y otros alrededor de 41.000 euros serán para abonar una sentencia relativa a las expropiaciones que se efectuaron hace 18 años para construir la ronda suroeste.

De esta manera, únicamente se contemplan como inversión efectiva los 200.000 euros que se requieren, como avanzó este lunes este rotativo, para reactivar el Vilabici, que pondrá fin en unas seis semanas a siete años y medio de parón del servicio municipal de préstamo de bicicletas.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch; y la vicealcaldesa, Maria Fajardo, han presentado las líneas generales del presupuesto del 2026 / Mediterráneo

En cualquier caso, Benlloch ha señalado que las inversiones que se contemplaron el pasado año y que no se han ejecutado o están ya en proceso de licitación, se revisarán en los próximos días para “priorizar” aquellas que puedan incluirse “en breve” en estas cuentas del 2026 y que, a su vez, puedan financiarse con remanentes del 2025.

"Este es el presupuesto que nos permite mirar hacia el futuro con esperanza, resistir ante las dificultades y seguir construyendo una Vila-real más justa, moderna y preparada para los retos del siglo XXI” José Benlloch — Alcalde de Vila-real

Prioridades

Y es que, como han apuntado tanto el alcalde Benlloch como la vicealcaldesa Fajardo, la prioridad del equipo de gobierno es “garantizar los servicios públicos” y abonar las facturas pendientes a proveedores, que todavía adeuda el Ayuntamiento, en su mayoría del 2025 y que suman más de 8 millones, así como para afianzar el capítulo de convenios y subvenciones con entidades sociales, incluso complementando o amparando a aquellas “más afectadas por los recortes de la Generalitat gobernada por el PP con la colaboración de Vox”, como son aquellas que atienden a colectivos más vulnerables, como Cáritas o la Fundació Tots Units, entidad esta última que, según apunta Fajardo, recibirá 40.000 euros menos del Consell en los programas de acogida que desarrolla. También se incluyen otras organizaciones, como Vilatea, la Oficina de Vida Independiente o Casda entre los nuevos beneficiarios de dinero público municipal.

Esta es la distribución, en porcentajes, de los ingresos que dan forma al presupuesto de Vila-real para el 2026. / Mediterráneo

“Este es un presupuesto prudente, responsable, realista y comprometido con las necesidades de la ciudad de Vila-real”, asegura el munícipe, quien ha incidido en las exenciones y bonificaciones en impuestos y tasas que se aplican en este ejercicio del 2026 y que suponen que las arcas municipales dejan de ingresar en torno a los dos millones de euros, como consecuencia de las medidas para reducir, en especial, la repercusión de la tasa de basuras entre el vecindario y el comercio y la hostelería.

Esta es la distribución, en porcentajes, de los gastos en los distintos capítulos de las cuentas de Vila-real de este año. / Mediterráneo

Y ha hecho hincapié en que las cuentas han podido cuadrarse “gracias al Gobierno de España, que aportará 2,6 millones de euros más que el ejercicio anterior dentro de la participación en los ingresos del Estado (PIE), “por la buena marcha de la economía”. Y ello, ha dicho, “pese al maltrato hacia el Ayuntamiento de Vila-real por parte de las administraciones (en referencia a la Generalitat y la Diputación de Castellón) gobernadas por el PP”.

Por su parte, la vicealcaldesa Fajardo, ha hecho hincapié en la apuesta del ejecutivo de PSPV y Compromís por reforzar el área de Servicios Públicos, con incremento del gasto en esta área de 2,3 millones, pasando de los 28,2 millones del 2025 a los 30,5 del 2026, con el fin de hacer frente a los nuevos contratos, como los relativos al mantenimiento de espacios públicos.

“Debemos mirar hacia el futuro y decidir cuál es el que queremos para encaminarnos hacia él. Han sido muchas las políticas valientes que han hecho posible el progreso de los últimos años, y en Vila-real tenemos claro qué camino queremos seguir: el de las oportunidades, los servicios públicos y la calidad de vida. Este presupuesto es una herramienta para seguir construyendo una ciudad más justa, más sostenible y con futuro” Maria Fajardo — Vicealcaldesa de Vila-real

Y, además, ha remarcado que el presupuesto “pone los recursos donde hacen falta, que es en las personas, las entidades y el futuro de la ciudad, focalizando ese esfuerzo en la protección social y la cohesión”, lo que se traduce en un aumento de 254.000 euros en las partidas para convenios y subvenciones, superando así los 4 millones de euros a este apartado presupuestario.

Cuatro ejes

Como han explicado Benlloch y Fajardo, el presupuesto de este 2026 se sustenta en cuatro ejes: impulso a la modernización del Ayuntamiento, que refleja el proceso de transformación interna, con estabilización de la plantilla e incorporación de nuevos perfiles técnicos; responsabilidad económica y estabilidad, al garantizar el pago de más de 8 millones de euros en facturas pendientes a proveedores; apoyo a la ciudadanía y al comercio local mediante el mantenimiento de las bonificaciones fiscales.

Unas bonificaciones, como la reducción del IBI y otras ayudas, que supondrán un ahorro para la ciudadanía de 2 millones, que el consistorio dejará de ingresar. Y a ellos se suman unos servicios públicos "fuertes y de calidad", con el refuerzo de la inversión en contratos y servicios esenciales "para garantizar una ciudad cuidada y con recursos suficientes", explican. Y añaden que se trata de unas cuentas que "buscan garantizar que ninguna familia se quede atrás y que el comercio local continúe vivo"

Reducción del endeudamiento

Además, el documento ahora desvelado permite, como asegura Benlloch, "avanzar en la reducción del endeudamiento municipal, que se sitúa en el 36%, con el objetivo de dejar atrás la carga financiera heredada , ya que este año se liquidará el préstamo de 20 millones que el PP solicitó en el 2010 y que ha supuesto pagar, en 15 años, 30 millones en caprichos del PP, lo que permitirá liberar recursos para el desarrollo futuro de la ciudad".

En palabras del alcalde, “este es el presupuesto que nos permite mirar hacia el futuro con esperanza, resistir ante las dificultades y seguir construyendo una Vila-real más justa, moderna y preparada para los retos del siglo XXI”.

“Debemos mirar hacia el futuro y decidir cuál es el que queremos para encaminarnos hacia él. Han sido muchas las políticas valientes que han hecho posible el progreso de los últimos años, y en Vila-real tenemos claro qué camino queremos seguir: el de las oportunidades, los servicios públicos y la calidad de vida. Este presupuesto es una herramienta para seguir construyendo una ciudad más justa, más sostenible y con futuro”, ha concluido Fajardo.