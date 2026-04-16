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La ciudad vuelve a contar con cuatro notarios

Juan Antonio Noguera asume la plaza vacante de notario en Vila-real

Atenderá a los vecinos en el despacho ubicado en la Murà que hasta ahora tenía su antecesor, José Chust

El notario Juan Antonio Noguera Velez.

El notario Juan Antonio Noguera Velez. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Vila-real

El notario Juan Antonio Noguera Velez ha cesado en su notaría de Burriana, haciendo entrega de su protocolo al notario de la localidad, Francisco Mondaray Pérez, para posteriormente tomar posesión como nuevo notario de Vila-real.

A partir de ahora, el notario Noguera Velez cubre la plaza vacante de la localidad de su antecesor, el notario José Chust Ballester, y atenderá a los vecinos en su notaría ubicada en la misma dirección, en la avenida La Murà, nº 3, teléfono: 964 506 900.

Esta toma de posesión se produce tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del Decreto 43/2026, de 27 de marzo, del Consell, de provisión de notarías vacantes en la Comunitat Valenciana para Ibi, Calp, Ontinyent, Vila-real, Sagunto, Gata de Gorgos, Villar del Arzobispo, Viver y La Pobla de Vallbona, en virtud del concurso convocado por la Resolución de 19 de enero de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, resuelto por una resolución de la misma dirección general, de 9 de marzo de 2026.

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Por tanto, con esta toma de posesión, se cubre la notaría vacante y a partir de ahora Vila-real dispone nuevamente de cuatro notarios, con Juan Antonio Noguera Velez, María Pilar Nácher Martí, José Manuel Sánchez Almela y Enrique Tejedo Aznar.

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