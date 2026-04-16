Vila-real proyecta un ecoparque inteligente para premiar a los vecinos que más reciclan

Vila-real impulsa un proyecto innovador para modernizar el ecoparque municipal y convertirlo en una infraestructura más eficiente, tecnológica y orientada a premiar las buenas prácticas de la ciudadanía. El Ayuntamiento ha presentado la propuesta, valorada en más de 165.000 euros, a la convocatoria de ayudas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y plantea un cambio de modelo en la gestión de los residuos municipales.

Bajo el nombre de Tecnología para Residuos y Ciudadanía Responsable, la iniciativa contempla la implantación de un sistema inteligente tanto en el ecoparque fijo como en el móvil. Entre las herramientas previstas figuran la identificación digital de las personas usuarias, el pesaje automatizado de los residuos y una plataforma de datos en tiempo real que permitirá analizar el funcionamiento del servicio y optimizarlo.

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, explica que el objetivo es "dejar atrás un modelo tradicional" para avanzar hacia otro más preciso, eficaz y justo. Según ha señalado, el nuevo sistema permitirá conocer mejor cómo recicla la ciudadanía e incentivar los comportamientos responsables. En esta línea, ha recordado que hace unos meses visitó las instalaciones de la Vall d’Uixó para conocer de primera mano experiencias similares y estudiar su posible aplicación en Vila-real.

Beneficios para la ciudad

La propuesta municipal prevé beneficios concretos para la ciudad, como un aumento del 30% en el uso del ecoparque, una mejora del 25% en la separación de residuos y una reducción del 20 % de los impropios, además de la digitalización completa del sistema de gestión. Toda esta información permitirá ajustar mejor la planificación de los servicios públicos y adaptarlos a las necesidades reales del municipio.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su vinculación con el nuevo contexto derivado de la tasa de residuos. El consistorio plantea incorporar fórmulas que permitan premiar a quienes más reciclan, con la posibilidad de relacionar esos hábitos con futuros beneficios fiscales. De este modo, Vila-real quiere avanzar hacia un modelo basado en el principio de quien más recicla, menos paga, siguiendo la línea de otros sistemas europeos de pago por generación.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta iniciativa también contribuirá a reducir el impacto ambiental, mejorar la limpieza urbana, optimizar los recursos municipales e impulsar la economía circular. Fajardo ha insistido en que la intención es facilitar a la ciudadanía herramientas para reciclar mejor, reconocer el esfuerzo de quienes lo hacen correctamente y seguir construyendo una ciudad más limpia y sostenible.

El proyecto se enmarca en la estrategia municipal de innovación y sostenibilidad, alineada con la Agenda Urbana 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la voluntad de que pueda convertirse en una experiencia de referencia para otros municipios.

La concejala de Innovación, Ana Torres, destaca que la candidatura ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre las áreas de Servicios Públicos e Innovación, una colaboración que, a su juicio, permite seguir impulsando iniciativas útiles para mejorar la vida de la ciudadanía y hacer avanzar Vila-real.