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Con un presupuesto de 554.000 €

La oferta de una empresa 'salva' la necesaria ampliación del cementerio de Vila-real

La presentación de una única puja evita que el concurso quede desierto y encarrila una intervención clave para ampliar nichos, columbarios y mejorar el camposanto

Cuatro personas observan un grupo de nichos en el cementerio de Vila-real.

Cuatro personas observan un grupo de nichos en el cementerio de Vila-real. / Toni Losas

David Donaire

Vila-real

La presentación de una única oferta al concurso para ejecutar la ampliación y rehabilitación del cementerio municipal de Vila-real permite, al menos de momento, encarrilar una intervención considerada prioritaria por el Ayuntamiento ante la falta de unidades de enterramiento y los problemas de conservación que arrastra el recinto fúnebre. Aunque el procedimiento todavía debe completar la adjudicación, todo apunta a que el proyecto podrá salir adelante si la mercantil (la castellonense Latra 2010) acredita correctamente toda la documentación exigida.

La licitación, publicada a principios de marzo tras más de un año de trámites administrativos, contempla una inversión de 554.302,68 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de seis meses desde la comprobación del replanteo. El contrato persigue reforzar la capacidad de un servicio público esencial y dar respuesta a una situación que el propio expediente municipal define como urgente: la necesidad de crear nuevas unidades para inhumaciones y rehabilitar espacios en el camposanto.

El proyecto diseñado para el cementerio de Vila-real plantea una actuación de amplio alcance. Por un lado, prevé la ampliación de las islas 2, 3 y 4 del Cementeri Nou, donde se crearán 144 nuevos nichos. A ello se suman 30 nichos más en un nuevo panteón vertical, la construcción de 300 columbarios adosados y la rehabilitación de 83 columnas de nichos del Cementeri Vell, una intervención que permitirá recuperar otros 332 espacios. En conjunto, la actuación permitiría habilitar 506 nuevas sepulturas y 300 columbarios, aumentando de forma notable la capacidad del recinto.

Minimizar las filtraciones

La actuación no se limita a ganar espacio. El proyecto también incluye la ejecución de una sobrecubierta en varias islas del Cementeri Nou para frenar los problemas de filtraciones de agua, así como obras para mejorar la evacuación de aguas pluviales en la zona sur del Cementeri Vell, donde en episodios de lluvias intensas se producen embolsamientos que han llegado a dejar nichos fuera de uso. Además, se contempla la construcción de un nuevo osario y la adecuación de pavimentos y zonas de paso para mejorar la funcionalidad general del recinto.

Desde el Ayuntamiento ya habían realizado trabajos previos, como la poda de árboles en los espacios donde deben levantarse las nuevas manzanas de nichos, con la intención de agilizar el inicio de las obras una vez se formalice la adjudicación. Ahora, la concurrencia de una empresa evita que el concurso quede desierto (al menos por ahora), un escenario que habría obligado a reiniciar el procedimiento y a retrasar aún más una intervención que el consistorio considera necesaria para alargar la vida útil del cementerio y atender las necesidades presentes y futuras de la población.

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La presentación de esta oferta supone un balón de oxígeno para un proyecto largamente esperado. No obstante, el paso decisivo todavía está pendiente, como es comprobar que la empresa cumple con todos los requisitos administrativos, técnicos y económicos fijados en el expediente. Si no hay contratiempos en esa fase, Vila-real podrá por fin desbloquear una actuación clave para uno de sus servicios municipales más sensibles.

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