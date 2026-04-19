Vila-real busca el pulso real de la ciudad con una encuesta sobre salud y bienestar

Vila-real ha puesto en marcha una nueva encuesta para profundizar en el diagnóstico de salud y bienestar de la población, dentro del proceso participativo impulsado por el Consejo de Salud del municipio.

La iniciativa da continuidad al buzón participativo lanzado el pasado mes de enero, a través del cual se recogieron las principales necesidades, inquietudes y propuestas de la ciudadanía en esta materia. Las cerca de 350 aportaciones obtenidas han servido de base para elaborar este cuestionario, que ahora se presenta como una herramienta clave para completar y validar la información recopilada.

Con este proceso, el Consejo de Salud pretende obtener una visión más detallada y realista de la situación del bienestar en Vila-real, entendido en un sentido amplio que abarca factores físicos, emocionales, sociales y ambientales. Los datos resultantes permitirán elaborar un informe diagnóstico que servirá de guía para futuras acciones, programas y políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población.

Participación abierta a toda la ciudadanía

El cuestionario está abierto a toda la ciudadanía, que puede participar de forma sencilla a través del enlace habilitado o escaneando el código QR disponible en el estand de la Semana de la Salud, que se celebrará del 20 al 25 de abril con actividades en distintos espacios y una fiesta final en la plaza Mayor el sábado 25.

El concejal de Sanidad, Toni Marín, ha destacado la importancia de la implicación ciudadana en este tipo de procesos y ha defendido que las políticas de salud de Vila-real deben construirse escuchando a la gente, con datos reales y con la participación activa de la ciudadanía.

En esta línea, Marín ha subrayado que este cuestionario permitirá avanzar hacia un diagnóstico más preciso y, por tanto, diseñar acciones más eficaces y adaptadas a las necesidades reales del municipio. Además, ha recordado que la salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que implica también un bienestar integral condicionado por factores sociales, emocionales y del entorno.

Desde el Consejo de Salud se ha hecho un llamamiento a la participación activa de la población, al considerar que cada opinión resulta fundamental para construir una ciudad más saludable, inclusiva y ajustada a las necesidades reales de sus vecinos.