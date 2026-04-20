El histórico sistema de regadío del Millars que ha dado vida a Vila-real durante siglos

El regadío histórico de la Plana, vinculado al sistema de riegos del río Millars, constituye, a través de sus componentes etnohidráulicos, uno de los patrimonios del agua más relevantes del territorio castellonense.

El río Millars, con un caudal que ha pasado de 15 m3/seg a 4 m3/seg en Vila-real, presenta un régimen pluvionival mediterráneo. Está regulado por los embalses del curso alto y medio y, a pesar de su fuerte transformación humana, sigue siendo actor y escenario de los aprovechamientos tradicionales del agua.

L’Horta del Millars

L’Horta del Millars es el nombre que recibe el perímetro regado a manta. Su cabecera se articula a partir de tres azudes: el de Vila-real, fechado en 1886, el de Almassora/Castelló y el de Burriana, de los que derivan sus respectivas séquies majors.

En el caso de Vila-real, la Séquia Major se desdobla en la Sobirana o de Dalt y la Jussana o de Baix.

El aprovechamiento exhaustivo de los recursos hídricos suministrados por el río Millars se remonta a tiempos antiguos, aunque fueron la colonización romana y la islámica las que sentaron las bases del complejo sistema de riego que ha permitido fertilizar estas tierras durante más de 2.000 años.

A pesar de los conflictos históricos entre municipios, el regadío ha cohesionado una comarca natural articulada a través de su eje fluvial. Además, permitió consolidar cuatro comunidades de regantes, las de Castelló de la Plana, Almassora, Vila-real y Burriana, activas desde época bajomedieval.

También posibilitó la construcción de tres sistemas hidráulicos con funcionamiento independiente a partir de sus respectivos azudes: Castelló-Almassora, Vila-real y Burriana.

Con el paso del tiempo, los caudales del Millars también enriquecieron las huertas de Nules, aproximadamente desde el siglo XIV, y, finalmente, las de les Alqueries a partir de 1985, año de su constitución como municipio segregado de Vila-real.

Singularidades del sistema

Como señala Emilio M. Obiol, profesor titular de Análisis Geográfico Regional en el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y actual concejal de Territorio en el Ayuntamiento de Vila-real, el sistema del Millars presenta varias particularidades.

Por un lado, es desigual, porque hay mayor riqueza de agua en la mitad septentrional de la Plana que en la meridional. Por otro, es disimétrico, ya que en la orilla norte se establecen dos subsistemas, los de Castelló y Almassora, mientras que en la meridional quedan Vila-real, les Alqueries, Burriana y Nules.

La cronología también introduce diferencias. El origen de las acequias de Castelló y Almassora es islámico, mientras que Jaume I ordenó construir la Séquia Major de Vila-real, los musulmanes diseñaron la de Burriana y, por último, en el siglo XIV se riegan las huertas de Nules.

La construcción del pantano de Sitjar, entre 1947 y 1959 sobre 334 hectáreas, permitió garantizar el riego de la huerta histórica incluso en años especialmente secos. Su capacidad ronda los 50 hectómetros cúbicos.

Del mismo modo, el embalse de Arenós, construido entre 1970 y 1976 en el curso medio del río, también contribuye a la regulación del caudal y al abastecimiento de agua, con una capacidad de 136 hm3.

La última gran obra ejecutada en el cauce del Millars fue la construcción del denominado Pantanet de Santa Quitèria, entre 1981 y 1984. A pesar de su capacidad limitada, de 0,27 hm3, ha sido fundamental para modernizar los riegos y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de los agricultores al eliminar los riegos nocturnos, una fórmula antaño habitual para dar cabida a todas las parcelas en cada tanda.

Este pequeño embalse se ubica aguas arriba del puente romano de Santa Quitèria, que une Vila-real y Almassora.

El sistema de Vila-real y les Alqueries

El sistema de regadíos tradicionales de Vila-real y de sus históricas alquerías, representadas hoy por la actual demarcación de les Alqueries, se sitúa en el sector occidental del Baix Millars, entre la margen derecha del eje fluvial y el barranc de Betxí o Sant Antoni.

La superficie de regadío potencial de estas dos poblaciones, como señalan sus respectivas ordenanzas, se sitúa en unas 2.406 hectáreas, repartidas entre las partidas y turnos de les Solades, Carinyena y Cap de Terme.

La partida de les Solades, la más próxima al río, abarca desde el Molí Nou hasta los partidores del camino de Burriana y su superficie se estima en unas 8.834 hanegadas.

La partida de Carinyena, o segundo turno de riego, comprende desde los partidores viejos de Dalt y Baix hasta el riu Sec, donde hay 9.665 hanegadas.

Mapa del sistema de regadíos tradicionales de Vila-real, con la red de acequias principales y su extensión hacia Almassora, Burriana, Nules y les Alqueries. / MEDITERRÁNEO

La última de las partidas y turnos de riego es Cap de Terme, extendida desde el riu Sec hasta el límite con Nules, donde se registran 13.373 hanegadas.

Otra de las partidas que se riega con las aguas de la Comunitat de Regants de Vila-real es els Vintens de Burriana, cuya superficie alcanza las 2.350 hanegadas.

La Séquia Major de Vila-real y su entramado de acequias, filas y ojos suman unos 200 kilómetros de longitud. De ellos, unos 33 kilómetros corresponden a las acequias principales: séquies Major, Sobirana, Jussana y Sequiol.

Además, existen alrededor de 200 tomas de riego.

Dos son las secciones que contempla el sistema en su trayecto por Vila-real y les Alqueries. De oeste a este, en su tramo de partida hasta el Pany del Cagó, se realizan reducidos riegos por el sistema de portillas y tapones. De norte a sur, en su entrada al sector occidental de la margen derecha de la huerta del Millars, riega mediante filas, ojos y riegos menores, de manera perpendicular a las acequias primarias.

Los excedentes de esta red derivan a la Séquia Sobirana o a la Tanda de Burriana y, en menor medida, a la Séquia Major de Nules.

El apoyo de los pozos

El riego de origen fluvial se complementa con las aportaciones de varios pozos.

En la huerta de Vila-real se localiza una decena de motores, siendo el más antiguo el del Remei de les Solades, de 1932.

En les Alqueries hay otros 11, entre los que sobresalen siete pozos históricos: Suplemento del Mijares, Ull del Fondo, la Protectora del Mijares, Virgen del Niño, la Primitiva, Picheringo y Baró.