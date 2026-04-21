Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal

La provincia de Castellón continúa explotando su atractivo en materia de oferta comercial a gran escala y de servicios. Y es que, no solo las franquicias relacionadas con la gastronomía buscan establecerse en las comarcas castellonenses y, de manera especial en municipios que se erigen como cabeceras de esas comarcas, sino que también lo hacen multinacionales de otros sectores.

De hecho, una de esas multinacionales ya está buscando un gerente de tienda y un subdirector para la apertura de un nuevo establecimiento. Una apertura confirmada por fuentes de la misma mercantil, pero que, no obstante, está prevista para finales del próximo ejercicio del 2027.

Se trata de un nuevo espacio comercial de Jysk, la cadena internacional de origen danés especializada en artículos para el hogar, muebles, decoración y descanso con estilo claramente escandinavo y que ya cuentan con más de 3.000 tiendas repartidas por medio centenar de países de todo el mundo. Y esta vez, la apuesta es la de establecerse en Vila-real, la segunda ciudad de la provincia en cuanto al número de habitantes y que ya cuenta con áreas comerciales consolidadas, básicamente en el extrarradio.

En concreto, en España cuenta con 185 establecimientos, cuatro de ellos ya en la provincia de Castellón y que se emplazan en la propia capital, Vinaròs, Burriana y Onda. Y es que todo indica que la intención de abrir en Vila-real se enmarca en el plan de expansión anunciado por la firma, que se marca el objetivo de alcanzar las 300 tiendas entre este año, el 2027 y el 2028, con una inversión prevista de 37,5 millones de euros.

Los perfiles

De esta forma y, por el momento, la compañía ha lanzado dos ofertas de empleo, que pueden consultarse en la plataforma Infojobs, para cubrir los puestos de gerente (Store Manager) y subdirector (Deputy Store Manager), para lo que requieren, entre otros requisitos, una experiencia de tres y dos años, respectivamente, contar con un ciclo formativo de grado medio y conocimientos de gestión de clientes o de compras.

Imagen exterior de la tienda que la multinacional Jysk abrió en Onda hace poco más de un año. / Mediterráneo

Además, se informa que la cantidad de personas a cargo de los dos perfiles directivos oscilará entre seis y diez; así como que el contrato será de carácter indefinido y a jornada completa. Por el momento, son 162 los inscritos para la gerencia y 63 para la subdirección de la tienda.

¿Dónde se ubicará?

Por otra parte, lo que es una incógnita por el momento, es el lugar en el que Jysk ubicará su tienda de Vila-real. Oferta de espacios no faltan, de manera especial en los polígonos empresariales de los accesos norte y sur, pero también en el casco urbano y en otras zonas industriales del municipio. En cualquier caso, las fuentes consultadas por Mediterráneo confirman que el proyecto aún está en un estado “incipiente” y, por tanto, no hay confirmado un espacio para su implantación en la ciudad.

Y es que, de seguir el modelo de establecimientos del entorno, la multinacional se emplaza en bajos, tanto en parques comerciales como en los cascos urbanos, con una superficie que ronda los 1.300 metros cuadrados, como son las de Castelló, Burriana u Onda. Además, la compañía en cuestión busca implantarse en municipios con un área de influencia de más de 60.000 habitantes (solo Vila-real ya cuenta con cerca de 55.000 ciudadanos).

El plan de expansión de Jysk tiene como uno de sus pilares de futuro próximo la creación del centro logístico que se ubicará en el polígono Barranc de Talavera, en Almenara, que la multinacional prevé poner en marcha en el 2028, sobre una superficie de 273.000 metros cuadrados y con una inversión de 300 millones de euros y una plantilla con 250 puestos de trabajos directos.