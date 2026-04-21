Vila-real denuncia el "desmantelamiento" del programa Empuju y reclama al Consell que rectifique

El Ayuntamiento de Vila-real denuncia la decisión de la Generalitat, a través de Labora, de dejar fuera a los ayuntamientos de la convocatoria del programa Empuju en 2025 y 2026, una medida que, según el equipo de gobierno, "supone un nuevo golpe a las políticas de empleo juvenil y reduce de manera directa las oportunidades laborales para las personas menores de 30 años".

E inciden en que el programa Empuju "ha sido durante años una herramienta útil para facilitar una primera experiencia laboral a personas jóvenes desempleadas, a través de su incorporación temporal a los ayuntamientos". En el caso de Vila-real, esta línea de ayudas ha permitido que 409 jóvenes trabajaran en el consistorio entre el 2016 y el 2024, "adquiriendo competencias, experiencia laboral y, en muchos casos, mejorando sus opciones de incorporación posterior al mercado de trabajo", señalan.

Y es que, como apuntan desde el ejecutivo local que encabeza el alcalde, José Benlloch, "los datos muestran una reducción muy significativa del programa en los últimos años". Al respecto, relatan que en Vila-real "se contrataron 21 jóvenes en el 2016, 86 en el 2017, 84 en el 2018, 34 en el 2019, 68 en el 2020 y 70 en el 2021. Con el cambio de gobierno en la Generalitat, la cifra bajó a 18 contrataciones en el 2022, 25 en el 2023 y solo 3 en el 2024, hasta llegar a cero en el 2025 y el 2026".

Además, añaden que "esta caída también se ha reflejado en la subvención recibida por el Ayuntamiento de Vila-real. En el 2023, el consistorio percibió 226.363,93 euros; en el 2024, la cantidad se redujo a 67.764,59 euros. Y en el 2025 y el 2026, directamente, no se ha abierto convocatoria para ayuntamientos, ya que la Generalitat ha limitado el programa únicamente a las mancomunidades".

Además de la reducción de recursos y de contrataciones, desde el Ayuntamiento también critican "el empeoramiento de las condiciones del programa desde la llegada del gobierno del PP y Vox a la Generalitat". En este sentido, recuerdan que "la duración de los contratos pasó de 12 a 10 meses, una modificación que dejó a muchas personas jóvenes sin derecho a 120 días de prestación por desempleo".

Iniciativa clave

La concejala de Economía, Ana Torres, señala que “el programa Empuju ha sido una iniciativa clave para la inserción laboral de nuestros jóvenes. Con el gobierno del Botànic fue un programa de éxito donde 409 jóvenes de Vila-real pudieron trabajar en nuestro ayuntamiento, ganando competencias y experiencia laboral. En muchos casos hemos sido un puente entre nuestros jóvenes y la empresa privada”.

“Justo ahora que entre los menores de 30 años hay una tasa de paro en la Comunitat Valenciana superior al 30%, PP y Vox han decidido seguir recortando el programa Empuju” Ana Torres — Concejala de Economía en el Ayuntamiento de Vila-real

Torres advierte también de que “justo ahora que entre los menores de 30 años hay una tasa de paro en la Comunitat Valenciana superior al 30%, PP y Vox han decidido seguir recortando el programa Empuju”. Según la concejala, “acusan al Gobierno del Botànic cuando la realidad es que no creen en las políticas de fomento del empleo juvenil”.

Desde el consistorio se defiende que "los ayuntamientos son una administración fundamental para desplegar políticas activas de empleo, tanto por su proximidad a la ciudadanía como por su capacidad de detectar necesidades reales y generar oportunidades laborales útiles". Por ello, Vila-real considera "injustificada la exclusión de los municipios de un programa que había demostrado su eficacia".

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En esta línea, desde el equipo de gobierno recuerdan que ya se presentó una moción para denunciar esta situación y reclamar a la Generalitat Valenciana que rectificara, recuperara la convocatoria para ayuntamientos y volviera a reforzar una herramienta que había resultado efectiva para combatir el desempleo juvenil.