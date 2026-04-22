Un centro educativo de Vila-real estrena Erasmus+ en infantil y primaria y lo hace con Italia

La internacionalización educativa sigue ganando peso en Vila-real con una nueva experiencia de intercambio que amplía el alcance del programa Erasmus+ a las primeras etapas formativas. Después de los buenos resultados cosechados en Secundaria y Ciclos Formativos, un centro de la ciudad ha estrenado ahora su primera movilidad dirigida específicamente al alumnado y profesorado de Infantil y Primaria.

La iniciativa ha permitido estrechar lazos con el centro italiano IC Bursi Spezzano, de Fiorano Modenese, donde 18 estudiantes de sexto de Primaria y tres docentes vila-realenses han compartido una intensa semana de convivencia, aprendizaje y actividades junto a sus compañeros italianos. La experiencia ha incluido, además, la estancia con familias anfitrionas, un elemento clave para favorecer la inmersión cultural y lingüística.

Alumnado de Fiorano Morenese y de Vila-real, en la visita realizada al Gran Casino. / Mediterráneo

Detrás de este nuevo paso se encuentra la Fundación Flors, que refuerza así su estrategia de apertura internacional. De hecho, mientras la expedición de Vila-real regresaba de Italia, en ese mismo vuelo viajaban también los 16 alumnos y seis maestros italianos que han llegado ya al centro para desarrollar en España la segunda fase del intercambio, prevista hasta el 28 de abril.

Una conexión que no es casual

La conexión entre ambos municipios no es casual. Vila-real y Fiorano Modenese comparten una larga trayectoria vinculada a la industria cerámica, un nexo que también ha contribuido a dar solidez al proyecto. En este sentido, la organización ha agradecido la colaboración de Modula, empresa con presencia en Castellón y ligada al ámbito industrial de la cerámica, por su aportación a la financiación del transporte del alumnado. También ha respaldado la iniciativa Franco Stefani, fundador de System Ceramics y con vínculos laborales en sus orígenes con la firma local Azuvi, mediante la cofinanciación del programa junto al Ayuntamiento de Fiorano.

La implicación institucional de la localidad italiana ha sido, además, constante. El alcalde de Fiorano, Marco Biagini, junto a la responsable de Educación, Monica Lusetti, y el concejal de Políticas Sociales y Medio Ambiente, Luca Busani, recibieron al grupo al inicio de la movilidad y también estuvieron presentes en la despedida, evidenciando el apoyo del consistorio al proyecto.

Tejer vínculos

A esta experiencia se han sumado igualmente los profesores de Ciclos Formativos Jose Manuel Beltrán y Jose Moreno, que participaron en una estancia de job shadowing para seguir tejiendo vínculos y abrir nuevas oportunidades de colaboración. Durante su visita también fueron recibidos por el Ayuntamiento de Fiorano.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha participado en la recepción oficial al alumnados participante en el intercambio Erasmus. / Mediterráneo

Ya en Vila-real, también las autoridades locales, encabezadas por el alcalde, José Benlloch, han recibido al alumnado y profesorado italiano y, además, se ha aprovechado para explicarles de forma resumida la historia, el patrimonio, la economía y las características sociales de la ciudad.

Junto al respaldo educativo e institucional, el intercambio ha contado con la participación del tejido asociativo local italiano. Colectivos de voluntariado con una larga tradición, como los Alpini, se han encargado del apoyo logístico y de la preparación de comidas durante la estancia. Todo ello ha convertido la movilidad en una experiencia comunitaria real, sostenida por la colaboración entre educación, industria y sociedad civil, y por la implicación de las familias de ambas localidades.