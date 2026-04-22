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El PP de Vila-real denuncia el "abandono" de la Torre Motxa y su entorno

La edila popular Ana Mezquita asegura que “los vecinos nos han mostrado su preocupación por la falta de mantenimiento del principal vestigio medieval de nuestra ciudad”

Los populares critican que, incluso, crezcan las hierbas en la parte alta de la Torre Motxa.

Los populares critican que, incluso, crezcan las hierbas en la parte alta de la Torre Motxa. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El Partido Popular de Vila-real denuncia "el estado de abandono en el que se encuentra la Torre Motxa y su entorno”. “Es una lástima que el principal vestigio de nuestro pasado medieval, se encuentre en estas condiciones, con baldosas rotas y vegetación creciendo en la cima de la torre”, asegura la edila Ana Mezquita, quien explica que "los vecinos nos han trasladado su preocupación por la falta de mantenimiento del monumento medieval, algo que también se puede observar en la gran mayoría de espacios históricos y en cualquier calle, avenida o plaza de Vila-real”.

Imagen facilitada por el PP de unas baldosas rotas en la base de la Torre Motxa de Vila-real.

Imagen facilitada por el PP de unas baldosas rotas en la base de la Torre Motxa de Vila-real. / Mediterráneo

Para Mezquita, “el estado en el que se encuentra la Torre Motxa es una muestra más de la falta de gestión del equipo de gobierno de Benlloch”. “Aunque llevan años prometiendo una actuación para mejorar el monumento y su entorno, la realidad es que todos los anuncios se quedan solo en eso, en anuncios, y el estado de deterioro cada vez es más visible”, apunta la concejala del PP.

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"Los servicios son cada vez más deficientes"

“A pesar de que el gobierno de Benlloch recauda cada año más del bolsillo de todos los vecinos, la realidad es que la ciudad está cada vez peor y los servicios que reciben los vila-realenses son más deficientes", asevera la edila popular, a la vez que expresa que "el estado de abandono de la Torre Motxa es una muestra más de que el gobierno de PSOE y Compromís es incapaz de dar respuesta a las necesidades de la ciudad”.

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