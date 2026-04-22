La risa como terapia: las amas de casa de Vila-real apuestan por el bienestar emocional

Durante algo más de una hora, las risas han sustituido a la rutina diaria. La Asociación de Amas de Casa de Vila-real ha celebrado un taller de risoterapia en el que ha participado una veintena de mujeres de la entidad, encabezada por su presidenta, Amelia Guillamón, en una sesión dirigida por el terapeuta Diego Mallén.

La experiencia, como destaca Guillamón, ha dejado muy buenas sensaciones entre las asistentes. “Ha sido muy satisfactoria, porque nos ha permitido desconectar durante algo más de una hora, además de pasárnoslo genial entre risas”, señala la presidenta de la asociación tras una actividad pensada para favorecer la distensión, la apertura personal y la desinhibición del grupo.

Fotogalería I Taller de risoterapia de las amas de casa de Vila-real / Manolo Nebot

Y es precisamente ahí donde reside una de las claves de este tipo de propuestas. Los talleres de risoterapia invitan a sus participantes a soltarse, compartir y rebajar tensiones en un ambiente colectivo, algo que, como resume Guillamón, acaba desembocando en sonrisas y carcajadas “que fluyen prácticamente sin darnos cuenta”.

Alivio para el alma

Más allá del buen humor, la risoterapia está considerada una terapia complementaria basada en el uso de la risa y el humor para ayudar a aliviar el dolor y el estrés y mejorar la sensación general de bienestar. En definitiva, puede también considerarse como una práctica para aliviar el alma. Y es que el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos la define en esos términos y subraya que puede emplearse como apoyo para afrontar situaciones difíciles, siempre como complemento y no como sustituto de tratamientos médicos o psicológicos.

En la misma línea, Mayo Clinic apunta que la risa favorece una mayor entrada de oxígeno, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, incrementa la liberación de endorfinas y contribuye a rebajar la respuesta del organismo al estrés, dejando después una sensación de relajación. Esa combinación explica que muchas personas la perciban como una herramienta útil para desconectar, aliviar la tensión y mejorar el estado de ánimo.

Evidencia científica

La evidencia científica, aun con resultados desiguales según el tipo de intervención, también apunta en esa dirección. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en PLOS One observó que las intervenciones basadas en la risa espontánea se asociaban a una reducción del cortisol, una de las hormonas relacionadas con el estrés.

En el caso de Vila-real, el taller -que las amas de casa tienen la intención de repetir- ha servido, además, como espacio de convivencia y complicidad entre las participantes, reforzando uno de los valores añadidos de estas actividades: el componente social.

Porque, más allá del ejercicio puntual, reír en grupo también puede convertirse en una forma de cuidarse, de compartir y de hacer comunidad. Y es que, entre dinámicas, sonrisas y carcajadas, las participantes en esta sesión han disfrutado de una pausa en el día a día y aprovechado una vía sencilla para liberar tensiones.

Una experiencia breve, pero intensa, que ha dejado una idea flotando en el ambiente: a veces, una hora de risa compartida puede ser también una forma de bienestar.