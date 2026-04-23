Así es la cita que está convirtiendo Vila-real en escaparate científico internacional del talento joven

Vila-real ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a una nueva edición de Vilaciència, la feria de la ciencia y concurso para jóvenes investigadores que organizan el colegio Santa María y el Ayuntamiento, y que vuelve a convertir el Centre de Congressos, Fires i Trobades en un escaparate del talento joven, la innovación y la proyección internacional. El acto inaugural ha contado con la presencia del alcalde, José Benlloch, y la concejala de Innovación, Ana Torres, acompañados por otros miembros de la corporación municipal, además de representantes de entidades colaboradoras y empresas patrocinadoras.

La apertura de la cita ha corrido a cargo del director del colegio Santa María, Juan Francisco Navarro, que ha dado la bienvenida a los asistentes en varias lenguas, reflejando así el marcado carácter internacional del certamen. A continuación, el director de Vilaciència, Sisco Marco, ha detallado el desarrollo de las jornadas y la estructura del concurso, mientras que Benlloch ha repasado los orígenes del proyecto y ha puesto en valor su evolución hasta consolidarse como un referente, cerrando su intervención con la frase Make science great again (Hagamos la ciencia grande de nuevo).

Fotogalería I La edición de Vilaciència del 2026 abre sus puertas en Vila-real / Erik Pradas

Vilaciència alcanza en esta ocasión su sexta Fira de la Ciència y su cuarto concurso para jóvenes investigadores con unas cifras que refuerzan su crecimiento. En total, se dan cita 140 estudiantes, 60 chicos y 80 chicas, procedentes de 16 centros de la Comunitat Valenciana y otros 13 de diferentes territorios de España. A ellos se suman delegaciones de dos colegios de Turquía, otros dos de Luxemburgo y un centro de Brasil y otro de Portugal, una participación que confirma la dimensión internacional que ha adquirido la convocatoria.

Investigación y divulgación

El divulgador, biólogo y zoólogo Ángel del Val ha sido el encargado de ofrecer la conferencia inaugural, centrando su intervención en la adaptación de los seres vivos a partir de tres especies: una tortuga aligátor, una serpiente y un ajolote. Y ha aprovechado su ponencia para invitar al público a reflexionar sobre la importancia de adaptarse al entorno, tanto en el ámbito educativo como en el laboral y personal.

Vilaciència alcanza en esta ocasión su sexta Fira de la Ciència y su cuarto concurso para jóvenes investigadores con unas cifras que refuerzan su crecimiento. En total, se dan cita 140 estudiantes, 60 chicos y 80 chicas, procedentes de 16 centros de la Comunitat Valenciana y otros 13 de diferentes territorios de España. A ellos se suman delegaciones de dos colegios de Turquía, otros dos de Luxemburgo y un centro de Brasil y otro de Portugal, una participación que confirma la dimensión internacional que ha adquirido la convocatoria.

Desde la organización destacan el “alto nivel” de los proyectos expuestos en el Centre de Congressos, Fires i Trobades, donde pueden visitarse 55 trabajos seleccionados entre los 70 presentados. Hasta este sábado, el recinto acoge estands, talleres y exposiciones relacionadas con ámbitos como la robótica, los drones, la tecnología o la fotografía, además de la presentación de las investigaciones elaboradas por el alumnado participante.

Durante la feria científica, los jóvenes estudiantes muestran la teoría y la práctica de los diferentes proyectos que presentan a esta edición de Vilaciència. / Erik Pradas

Entre los ejemplos de esta proyección exterior figura el grupo del colegio turco Çakabey Schools, que presenta en la feria un proyecto centrado en las nuevas aportaciones del uso del vermicompost en la agricultura. Dos de sus alumnos, Yigit Kaan Guldag y Eyener Eahis, explican que “nuestro proyecto se centra en la utilización sostenible para la producción de vermicompost. Antes, simplemente esperábamos a que el compost mejorara la calidad del suelo y ahora lo que pretendemos es que esa mejora sea permanente”.

Previsión de visitas

La feria, abierta también al público general, prevé recibir hasta el sábado por la mañana a más de 1.000 alumnos y alumnas, principalmente de centros educativos de Vila-real, aunque también de otros municipios del entorno. El objetivo de esta iniciativa pasa, precisamente, por fomentar la vocación científica entre los más jóvenes y ofrecerles un espacio para compartir conocimientos, experiencias e inquietudes en torno a la investigación.

La concejala de Innovación, Ana Torres, ha subrayado “el crecimiento constante de Vilaciència tanto en participación como en calidad de los proyectos”, mientras que desde el colegio Santa María se ha incidido en la trayectoria del certamen desde su puesta en marcha en el curso 2018-2019, destacando su capacidad para crecer sin perder su esencia.

El concurso se articula en tres grandes modalidades —ciencias de la salud y medio ambiente, ciencias puras y tecnología— y cuenta con un jurado integrado por más de 20 profesionales. Además, repartirá 10.000 euros en premios, incluidas becas para participar en otros certámenes nacionales e internacionales.

Con esta nueva edición, Vila-real refuerza su apuesta por la educación, la innovación y la promoción del talento joven, al tiempo que consolida a Vilaciència como un punto de encuentro cada vez más relevante para la ciencia y el conocimiento.