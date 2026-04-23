La iniciativa de Vila-real que hace más accesibles e inclusivos los pasos de peatones

El Ayuntamiento de Vila-real está llevando a cabo una actuación de mejora de la comprensibilidad con la incorporación de pictogramas en los pasos de peatones situados en los entornos educativos de la ciudad, con el objetivo de facilitar la comprensión del espacio público y reforzar la seguridad y la autonomía de las personas neurodivergentes.

Esta iniciativa se impulsa en colaboración con Vilatea y responde a la voluntad del consistorio de avanzar en la adaptación de la ciudad a las necesidades de todas las personas, especialmente de aquellas que procesan, comprenden o interpretan el entorno de una manera diferente a la mayoritaria. En este sentido, el concejal de Sanidad, Toni Marín, ha destacado que se trata de “una medida más para conseguir esa ciudad que queremos: inclusiva y para todos”, y ha remarcado que estas acciones “son para todo Vila-real”.

El concejal de Sanidad, Toni Marín, cruza por uno de los pasos peatonales en los que se han pintado pictogramas acompañado por la presidenta de Bilatea, Celia González. / Mediterráneo

Las personas neurodivergentes son aquellas que presentan una manera diferente de funcionar en el ámbito neurológico, cognitivo o comunicativo, como puede ocurrir en casos de autismo, TDAH u otros perfiles que requieren entornos más claros, previsibles y accesibles. Por ello, la incorporación de pictogramas en los pasos de cebra permite ofrecer referencias visuales sencillas y directas que facilitan la anticipación y la comprensión de la acción que debe realizarse en un punto especialmente sensible como es el cruce de calles.

Colaboración con Vilatea

La presidenta de Vilatea, Celia González, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real para hacer posibles estas modificaciones, que “adaptan cognitivamente el entorno de nuestra ciudad a las personas que tienen dificultades tanto en la comunicación como en la comprensión, y les aportan esa seguridad y esa autonomía”.

La actuación refuerza así la señalización viaria desde una perspectiva inclusiva y contribuye a hacer más comprensible el espacio público en zonas muy transitadas por niños, niñas y familias. Además, estas medidas no solo benefician a las personas neurodivergentes, sino que mejoran la lectura del entorno para el conjunto de la ciudadanía.