Una potente propuesta de danza coreografiada se cuela en el Vila-real Talent 2026

La cuenta atrás para el Vila-real Talent 2026 ya ha comenzado y uno de los colectivos que formará parte del espectáculo encara estas semanas previas con una intensa preparación. Para sus integrantes, participar en esta cita supone un importante reconocimiento y, al mismo tiempo, una oportunidad para exhibir sobre el escenario el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada montaje.

La propuesta que llevarán al evento ha sido diseñada expresamente para la ocasión y combinará distintos estilos de danza con el objetivo de transmitir energía, emoción y el nivel técnico y artístico que define su manera de entender la disciplina. Además, la actuación servirá para mostrar no solo la faceta escénica del grupo, sino también el trabajo pedagógico que desarrolla en su día a día.

Detrás de esta participación se encuentra My Dreams Dance Studio, una academia integrada por un equipo de profesores “innovadores, creativos y que aman lo que hacen”, que vive su presencia en el Vila-real Talent 2026 como una experiencia especialmente enriquecedora. No en vano, compartir cartel con otros artistas y formar parte de un proyecto colectivo centrado en poner en valor el talento local y de la comarca es, para sus responsables, uno de los grandes atractivos de esta iniciativa.

Trabajo artístico y docente

Desde el centro destacan que subir a un escenario de este nivel les permitirá dar visibilidad a su trabajo artístico y docente, reforzando además la proyección de una academia que ha convertido la danza en su principal vehículo de expresión.

A un mes de la celebración del espectáculo, Dream Dance Studio se encuentra ya inmersa en un proceso intenso de ensayos, preparación técnica y organización del grupo, con sesiones regulares hasta el día de la actuación para que todo esté perfectamente coordinado. El objetivo no es otro que llegar a la cita con una coreografía cuidada al detalle y una puesta en escena a la altura del evento.