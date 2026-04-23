FOMENT DEL VALENCIÀ
Vila-real acull la gran festa dels Premis Sambori amb 55 centres educatius participants
L’Auditori Municipal ha sigut escenari del lliurament dels guardons d’una edició que ha reunit 55 centres i 298 treballs literaris en valencià
Vila-real ha acollit aquest 23 d’abril, coincidint amb el Dia del Llibre, la gala de lliurament de la 28a edició del Premi Sambori corresponent a les comarques de Castelló, que enguany ha comptat amb la participació de 55 centres educatius amb 298 contes de gran qualitat, segons els organitzadors. Uns premis, els Sambori, convocats per la Fundació Sambori, que assoleixen la 28a edició amb el mateix objectiu del seus inicis, promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit educatiu i adreçat a l’alumnat de totes les edats del nostre domini lingüístic.
Així, la sessió ha servit per a guardonar l'alumnat de totes les modalitats que entren a concurs, és a dir, infantil, primària, secundària, batxillerat i persones adultes. Entre tots els treballs guanyadors de la fase comarcal s’han atorgat tres premis per categoria, que han rebut trofeu, una menció honorífica i llibres de lectura. A més, els treballs guanyadors de la fase comarcal passaran a la fase final del certamen.
L'acte, emmarcat en la programació de la Festa per la Llengua celebrada dissabte passat a Vila-real, ha tingut lloc a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, espai que acull el lliurament dels guardons des de l'any 2008 gràcies a la implicació de les tres entitats organitzadores: la Fundació Sambori, Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua i la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real.
Màxima implicació
Des del Patronat de la Fundació Sambori, el seu representant a les comarques de Castelló, Antoni Porcar, agraeix la col·laboració de l’Ajuntament, i especialment de la Regidoria de Normalització Lingüística, en l’organització de l’acte de lliurament del Premi Sambori 2026 de les comarques del nord i remarca la implicació dels centres educatius «perquè una edició més puguem llegir més i més històries en valencià i gaudir de tanta creativitat».
Relació de treballs guardonats
👩🦳 Adults
- Amb la por agafada de la mà — Nerea Ruiz Garcia — CFPA Jordi de Sant Jordi (la Vall d’Uixó)
- Què és l'amor? — Nerea Serrano Alberca — CFPA Jordi de Sant Jordi (la Vall d’Uixó)
🎓 Batxillerat
- Quan l'aigua va cridar — Cristina Hernández Sáiz — IES Professor Broch i Llop (Vila-real)
- Perquè hi haurà un dia que tal vegada puguem — Júlia Rodríguez Chiva — IES Professor Broch i Llop (Vila-real)
- Desperta! — Júlia Manrique Soler — IES Vila-roja (Almassora)
📚 2n cicle d’ESO
- El ministeri del temps — Aitana García Camacho — IES Professor Broch i Llop (Vila-real)
- Protegida — Isaily Caballero Montilla — IES Gilabert Centelles (Nules)
- I si escrivim una història? — Alba Cano Miralles — IES Maestrat (Sant Mateu)
📝 1r cicle d’ESO
- Un món millor — Romeu Carratalà Castelló — IES Francesc Tàrrega (Vila-real)
- L'eco de les paraules — Raquel Hernàndez Aranda — IES Professor Broch i Llop (Vila-real)
- La princesa que no es volia casar — Paula Muria Persiva — Col·legi La Magdalena (Castelló)
🧒 3r cicle de Primària
- El xiquet que no volia llegir — Marcelo Signes Montins — CEIP Escultor Ortells (Vila-real)
- Gala, la Isaac Newton del segle XXI — Àurea Sales Villaplana — CEIP La Moreria (les Coves de Vinromà)
- Hela i el seu peluix viatger — Mirav Mahmoud — CRA Espadà-Millars (Argelita)
🎨 2n cicle de Primària
- Esternudar no està mal — Aina Rodríguez Adell — CEIP Lo Campanar (Alcalà de Xivert)
- Les notes musicals — Núria Barreda de Toro — CEIP Don Blasco de Alagón (Vilafranca)
- Una xiqueta estrafalària — Coral Blancas Lafoz — CEIP José Soriano Ramos (Vila-real)
- La tristesa de Carla — Lorena Heredia Garcia — CEIP José Soriano Ramos (Vila-real)
- El llop que va perdre la calma — Martin Romera Gheorghe — CRA Espadà-Millars (Tales)
🌟 1r cicle de Primària
- L'illa de fricorn — Mei Saiz Grande — CEIP Eleuterio Pérez (la Vall d’Uixó)
- Lala, l'unicorn que volia volar — Irene Martínez Bailén — CEIP Escultor Ortells (Vila-real)
- El taronger sense taronges — Gonzalo Martin Gil — CEIP Escultor Ortells (Vila-real)
👧 1r de Primària col·lectiu
- El somni de Pere — Soledad Gómez Abad — CEIP Carlos Sarthou (Vila-real)
👦 2n de Primària col·lectiu
- La fava màgica — Pili Segura Ruiz — CEIP Baltasar Rull (Onda)
🌳 CRA 1r cicle de Primària
- La recepta de la felicitat — Gema Fernández Llobat — CRA Espadà-Millars (Suera)
🧸 Infantil 5 anys
- Un món de colors — Sandra Soria Contreras — CEIP Carlos Sarthou Carreres
🎈 Infantil 4 anys
- Els secrets del poble — Mª Dolores Górriz Moliner — CRA Espadà-Millars
🍼 Infantil 3 anys
- Història de Paquito i Moradito — Vicent Llorens Bargues i Marta Barrachina Barberà — CRA del Penyagolosa (les Useres)
🍎 Premi Empar Granell (professorat)
- L'escola rural — Lledó Salvador Segarra — CRA Espadà-Millars (Fanzara)
Per la seua part, Santi Cortells, regidor de Normalització Lingüística, ha defensat que resulta «més necessari que mai fomentar la lectura i l’escriptura en valencià perquè és garantia de futur i animar amb premis com aquest al fet que el nostre alumnat escriga en valencià no només manté viva la llengua, també és un benefici educatiu per als nostres fills i filles que tenen, a través d'aquests guardons, una motivació més per a escriure».
«Els Sambori també afavoreixen que tota la comunitat, també l’educativa, es cohesione en un projecte de foment del valencià unit a la lectoescriptura que té demostrats beneficis per a desenvolupar les capacitats de l’alumnat, i com diu el lema de les Trobades, ‘En valencià, lliures i amb orgull!», ha conclòs el regidor de Normalització Lingüística. Per part seua, l’alcalde, José Benlloch, ha destacat que el lliurament coincidisca amb el Dia del Llibre i que servisca de cloenda a la programació de la Festa per la Llengua que consolida Vila-real com un baluard de la defensa i estima pel valencià.
