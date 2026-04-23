Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Confirmaciones SOM FestivalNovedades Mercado CentralMegacable submarinoRegresa una rogativaAlcaraz come en CastellónAgresor sexual huido
instagramlinkedin

FOMENT DEL VALENCIÀ

Vila-real acull la gran festa dels Premis Sambori amb 55 centres educatius participants

L’Auditori Municipal ha sigut escenari del lliurament dels guardons d’una edició que ha reunit 55 centres i 298 treballs literaris en valencià

Imatge dels guardonats en aquesta edició dels Premis Sambori sobre l'escenari de l'Auditori Municipal de Vila-real, juntament amb les autoritats i els organitzadors del certamen.

Imatge dels guardonats en aquesta edició dels Premis Sambori sobre l'escenari de l'Auditori Municipal de Vila-real, juntament amb les autoritats i els organitzadors del certamen. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

Vila-real ha acollit aquest 23 d’abril, coincidint amb el Dia del Llibre, la gala de lliurament de la 28a edició del Premi Sambori corresponent a les comarques de Castelló, que enguany ha comptat amb la participació de 55 centres educatius amb 298 contes de gran qualitat, segons els organitzadors. Uns premis, els Sambori, convocats per la Fundació Sambori, que assoleixen la 28a edició amb el mateix objectiu del seus inicis, promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit educatiu i adreçat a l’alumnat de totes les edats del nostre domini lingüístic.

Així, la sessió ha servit per a guardonar l'alumnat de totes les modalitats que entren a concurs, és a dir, infantil, primària, secundària, batxillerat i persones adultes. Entre tots els treballs guanyadors de la fase comarcal s’han atorgat tres premis per categoria, que han rebut trofeu, una menció honorífica i llibres de lectura. A més, els treballs guanyadors de la fase comarcal passaran a la fase final del certamen.

L'acte, emmarcat en la programació de la Festa per la Llengua celebrada dissabte passat a Vila-real, ha tingut lloc a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, espai que acull el lliurament dels guardons des de l'any 2008 gràcies a la implicació de les tres entitats organitzadores: la Fundació Sambori, Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua i la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real.

Màxima implicació

Des del Patronat de la Fundació Sambori, el seu representant a les comarques de Castelló, Antoni Porcar, agraeix la col·laboració de l’Ajuntament, i especialment de la Regidoria de Normalització Lingüística, en l’organització de l’acte de lliurament del Premi Sambori 2026 de les comarques del nord i remarca la implicació dels centres educatius «perquè una edició més puguem llegir més i més històries en valencià i gaudir de tanta creativitat».

Relació de treballs guardonats

👩‍🦳 Adults

  • Amb la por agafada de la màNerea Ruiz GarciaCFPA Jordi de Sant Jordi (la Vall d’Uixó)
  • Què és l'amor?Nerea Serrano AlbercaCFPA Jordi de Sant Jordi (la Vall d’Uixó)

🎓 Batxillerat

  • Quan l'aigua va cridarCristina Hernández SáizIES Professor Broch i Llop (Vila-real)
  • Perquè hi haurà un dia que tal vegada puguemJúlia Rodríguez ChivaIES Professor Broch i Llop (Vila-real)
  • Desperta!Júlia Manrique SolerIES Vila-roja (Almassora)

📚 2n cicle d’ESO

  • El ministeri del tempsAitana García CamachoIES Professor Broch i Llop (Vila-real)
  • ProtegidaIsaily Caballero MontillaIES Gilabert Centelles (Nules)
  • I si escrivim una història?Alba Cano MirallesIES Maestrat (Sant Mateu)

📝 1r cicle d’ESO

  • Un món millorRomeu Carratalà CastellóIES Francesc Tàrrega (Vila-real)
  • L'eco de les paraulesRaquel Hernàndez ArandaIES Professor Broch i Llop (Vila-real)
  • La princesa que no es volia casarPaula Muria PersivaCol·legi La Magdalena (Castelló)

🧒 3r cicle de Primària

  • El xiquet que no volia llegirMarcelo Signes MontinsCEIP Escultor Ortells (Vila-real)
  • Gala, la Isaac Newton del segle XXIÀurea Sales VillaplanaCEIP La Moreria (les Coves de Vinromà)
  • Hela i el seu peluix viatgerMirav MahmoudCRA Espadà-Millars (Argelita)

🎨 2n cicle de Primària

  • Esternudar no està malAina Rodríguez AdellCEIP Lo Campanar (Alcalà de Xivert)
  • Les notes musicalsNúria Barreda de ToroCEIP Don Blasco de Alagón (Vilafranca)
  • Una xiqueta estrafalàriaCoral Blancas LafozCEIP José Soriano Ramos (Vila-real)
  • La tristesa de CarlaLorena Heredia GarciaCEIP José Soriano Ramos (Vila-real)
  • El llop que va perdre la calmaMartin Romera GheorgheCRA Espadà-Millars (Tales)

🌟 1r cicle de Primària

  • L'illa de fricornMei Saiz GrandeCEIP Eleuterio Pérez (la Vall d’Uixó)
  • Lala, l'unicorn que volia volarIrene Martínez BailénCEIP Escultor Ortells (Vila-real)
  • El taronger sense tarongesGonzalo Martin GilCEIP Escultor Ortells (Vila-real)

👧 1r de Primària col·lectiu

  • El somni de PereSoledad Gómez AbadCEIP Carlos Sarthou (Vila-real)

👦 2n de Primària col·lectiu

  • La fava màgicaPili Segura RuizCEIP Baltasar Rull (Onda)

🌳 CRA 1r cicle de Primària

  • La recepta de la felicitatGema Fernández LlobatCRA Espadà-Millars (Suera)

🧸 Infantil 5 anys

  • Un món de colorsSandra Soria ContrerasCEIP Carlos Sarthou Carreres

🎈 Infantil 4 anys

  • Els secrets del pobleMª Dolores Górriz MolinerCRA Espadà-Millars

🍼 Infantil 3 anys

  • Història de Paquito i MoraditoVicent Llorens Bargues i Marta Barrachina BarberàCRA del Penyagolosa (les Useres)

🍎 Premi Empar Granell (professorat)

  • L'escola ruralLledó Salvador SegarraCRA Espadà-Millars (Fanzara)

Per la seua part, Santi Cortells, regidor de Normalització Lingüística, ha defensat que resulta «més necessari que mai fomentar la lectura i l’escriptura en valencià perquè és garantia de futur i animar amb premis com aquest al fet que el nostre alumnat escriga en valencià no només manté viva la llengua, també és un benefici educatiu per als nostres fills i filles que tenen, a través d'aquests guardons, una motivació més per a escriure».

«Els Sambori també afavoreixen que tota la comunitat, també l’educativa, es cohesione en un projecte de foment del valencià unit a la lectoescriptura que té demostrats beneficis per a desenvolupar les capacitats de l’alumnat, i com diu el lema de les Trobades, ‘En valencià, lliures i amb orgull!», ha conclòs el regidor de Normalització Lingüística. Per part seua, l’alcalde, José Benlloch, ha destacat que el lliurament coincidisca amb el Dia del Llibre i que servisca de cloenda a la programació de la Festa per la Llengua que consolida Vila-real com un baluard de la defensa i estima pel valencià.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents