Vila-real impulsa la democratización de la cultura con la nueva edición del FitCarrer

Vila-real volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con la celebración de la 38ª edición del Festival Internacional de Teatre de Carrer (FitCarrer) y que, como avanzó Mediterráneo este miércoles, tendrá lugar el primer fin de semana de mayo y reunirá a compañías nacionales e internacionales con una programación diversa, inclusiva y pensada para todos los públicos.

La vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo, ha puesto en valor la consolidación de FitCarrer como una cita histórica en el calendario cultural de la ciudad, así como su proyección exterior, tras su presentación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Fajardo ha destacado el "alto nivel de la programación" y ha avanzado que el Premio Ramon Batalla contará este año con una “sorpresa especial".

La vicealcaldesa i edila de Cultura. Maria Fajardo (d), y la directora del FitCarrer, Sara Recatalà. muestran el cartel de la edición de este año del Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real. / Mediterráneo

La edila ha agradecido la implicación de las entidades colaboradoras y patrocinadoras, entre ellas la Diputación de Castellón, el Institut Valencià de Cultura y el Ministerio de Cultura, así como a empresas locales, y ha invitado a la ciudadanía a participar activamente. “Las calles y plazas de Vila-real no solo son espacios urbanos, sino escenarios idílicos que permiten democratizar la cultura y fomentar la convivencia vecinal e intergeneracional”, señala.

Arte y convivencia

Por su parte, la directora del festival, Sara Recatalà, explica que el lema de este año, Et falta calle, no pretende ser un reproche, sino “una invitación abierta a compartir tres días de cultura y convivencia con todas las personas que quieran participar”. En este sentido, subraya que la programación responde a una mirada contemporánea: “las dramaturgias seleccionadas ofrecen una radiografía del presente y abordan temas necesarios, conectados con la sociedad actual”.

FitCarrer contará con la participación de 18 compañías procedentes del Reino Unido, Portugal y diferentes puntos del territorio estatal, además de una destacada presencia local. El festival ofrecerá un amplio abanico de disciplinas como teatro, danza, circo, títeres, trabajo de máscara, magia y humor, con propuestas pensadas para disfrutar en familia y acercar las artes escénicas a todos los públicos sin distinción.

Además, esta edición tendrá un carácter especialmente emotivo al rendir homenaje a Joan Raga, figura muy vinculada al festival durante años. “Era una persona muy querida, siempre dispuesta a sumar. De alguna manera, este festival también es suyo”, destaca Recatalà.