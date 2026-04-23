Vila-real vive un repunte de la construcción tras años de parón

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, reclamó un cambio de enfoque para afrontar la crisis de la vivienda y defendió la necesidad de activar medidas a corto, medio y largo plazo, al considerar que muchas de las iniciativas anunciadas hasta ahora por las distintas administraciones acaban siendo «márketing o titulares».

Aseguró que el debate no puede limitarse a enumerar las actuaciones que impulsa cada ayuntamiento, ya que los municipios cuentan con una capacidad de actuación muy reducida. En este sentido, advirtió de que, pese a los esfuerzos locales, los consistorios tienen un margen muy estrecho para dar respuesta a una crisis estructural como la de la vivienda.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Benlloch reconoció que Vila-real vive actualmente un repunte de la construcción tras años de parón, con nuevas promociones en marcha y un impulso a las rehabilitaciones, favorecido también por una política fiscal favorable, con un impuesto de construcciones reducido e incluso bonificado al 100% durante un tiempo. Sin embargo, subrayó que ese dinamismo no basta para revertir el déficit acumulado de vivienda.

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También planteó la necesidad de flexibilizar la normativa para incorporar al mercado nuevos espacios residenciales. En este sentido, el alcalde explicó que Vila-real ha identificado 1.207 entresuelos vacíos, la mayoría sin utilidad ya para oficinas, y defendió que muchos de ellos podrían transformarse en apartamentos para jóvenes u otras fórmulas residenciales que permitieran ampliar de forma rápida la oferta habitacional.