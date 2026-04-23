III FORO DE MUNICIPALISMO: VIVIENDA
Vila-real vive un repunte de la construcción tras años de parón
El alcalde, José Benlloch, defiende activar medidas a corto, medio y largo plazo ante el problema de la vivienda
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, reclamó un cambio de enfoque para afrontar la crisis de la vivienda y defendió la necesidad de activar medidas a corto, medio y largo plazo, al considerar que muchas de las iniciativas anunciadas hasta ahora por las distintas administraciones acaban siendo «márketing o titulares».
Aseguró que el debate no puede limitarse a enumerar las actuaciones que impulsa cada ayuntamiento, ya que los municipios cuentan con una capacidad de actuación muy reducida. En este sentido, advirtió de que, pese a los esfuerzos locales, los consistorios tienen un margen muy estrecho para dar respuesta a una crisis estructural como la de la vivienda.
Benlloch reconoció que Vila-real vive actualmente un repunte de la construcción tras años de parón, con nuevas promociones en marcha y un impulso a las rehabilitaciones, favorecido también por una política fiscal favorable, con un impuesto de construcciones reducido e incluso bonificado al 100% durante un tiempo. Sin embargo, subrayó que ese dinamismo no basta para revertir el déficit acumulado de vivienda.
También planteó la necesidad de flexibilizar la normativa para incorporar al mercado nuevos espacios residenciales. En este sentido, el alcalde explicó que Vila-real ha identificado 1.207 entresuelos vacíos, la mayoría sin utilidad ya para oficinas, y defendió que muchos de ellos podrían transformarse en apartamentos para jóvenes u otras fórmulas residenciales que permitieran ampliar de forma rápida la oferta habitacional.
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