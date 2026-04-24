PROGRAMA PROVINCIAL 2026-2027
Estas son las actuaciones que Vila-real acometerá con los 300.000 euros del plan Castelló Impulsa de la Diputación
La rehabilitación integral de la calle Taronger, la renovación de infraestructuras urbanas en Sant Cristòfol y la mejora del tramo del Pare Pasqual Fortuño entre Nules y Hospital son las tres intervenciones a priorizar
La rehabilitación integral de la calle Taronger, la renovación de infraestructuras urbanas en Sant Cristòfol y la mejora del tramo del Pare Pasqual Fortuño entre Nules y Hospital son las tres actuaciones que el Ayuntamiento de Vila-real quiere ejecutar con cargo al plan provincial Castelló Impulsa de la Diputación para los ejercicios 2026-2027.
Las obras, que suman una inversión global de 296.200 euros, permitirán actuar en tres viales de la ciudad con el objetivo de mejorar el estado de conservación de las calles, renovar servicios básicos y avanzar en materia de seguridad, accesibilidad y calidad urbana. Para ello, el consistorio ha solicitado su inclusión en esta línea provincial de ayudas, que permite financiar el 100 % de las intervenciones previstas.
La actuación de mayor importe corresponde a la rehabilitación integral de la calle Taronger, en el tramo comprendido entre Rei En Jaume I y Exèrcit, con una inversión de 198.483,43 euros. A esta intervención se suma el acondicionamiento y renovación de infraestructuras urbanas en la calle Sant Cristòfol, entre Zumalacárregui y Santa Llúcia, con un presupuesto de 50.779,64 euros, así como la mejora de las infraestructuras en la calle Pare Pasqual Fortuño, entre Nules y Hospital, con una dotación de 46.936,93 euros.
Preocupación por el deterioro de viales
La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, insiste en que el equipo de gobierno “comparte la preocupación por el deterioro de algunas calles de la ciudad”; y subraya que el consistorio "trabaja con una visión global y planificada". Y es que, como explica la edila, los tres tramos propuestos responden a una planificación técnica basada en criterios objetivos, como el estado de conservación de los viales, la necesidad de renovar infraestructuras y servicios básicos, y la mejora de la seguridad y la accesibilidad. Además, estas actuaciones también nacen de la escucha activa de la ciudadanía y de las reivindicaciones que el Ayuntamiento recoge en el contacto con los barrios y que, posteriormente, se transforman en proyectos concretos aprovechando líneas de subvención como el plan Impulsa.
La Diputación de Castellón abre la convocatoria para que los ayuntamientos definan el destino de los 32,5 millones del plan Impulsa
La aportación de la Diputación para Vila-real, en el marco del plan Impulsa, permite financiar el 100 % de las actuaciones previstas, aunque algunas se han tenido que plantear por fases para garantizar su ejecución y porque suponen un primer paso dentro de proyectos más ambiciosos de transformación urbana. Al tratarse de una convocatoria bianual, el objetivo es avanzar en su materialización lo antes posible, con la previsión de que las obras estén finalizadas durante el 2027.
Propuestas a estudio
En este sentido, desde el ejecutivo local recuerdan que el Partido Popular presentó meses atrás una moción para destinar estos fondos provinciales a la reparación de la calzada de adoquines del siglo XIX de calles como Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim y Mare de Déu de Gràcia, propuesta que se rechazó porque, como explica la vicealcaldesa Fajardo, el tratamiento para este tipo de vías con pavimento histórico "requiere actuaciones más complejas que van mucho más allá de un reasfaltado, con proyectos que contemplan la rehabilitación integral, el soterramiento del cableado y la renovación de conducciones, y que se está realizando un trabajo técnico para establecer la mejor forma de actuación".
“Nosotros tenemos un plan de ciudad propio y no es el PP quien marca las prioridades de Vila-real. Seguimos una hoja de ruta pensada para mejorar la ciudad desde la planificación, la coherencia y la responsabilidad, y, por eso, también aprovechamos todas las ayudas que llegan para continuar haciendo una Vila-real mejor”, asevera Fajardo.
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