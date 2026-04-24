Benlloch anuncia que Vila-real tendrá una escuela municipal de emergencias

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, defendió que la gestión de las emergencias es una de las mayores responsabilidades que asumen los alcaldes y aseguró que, frente a otros ámbitos donde el margen de maniobra municipal es más reducido, en esta materia «la cosa es nuestra». Durante su intervención, puso el foco en la necesidad de reforzar la formación, dotar de más herramientas a los responsables locales y avanzar en la sensibilización de la sociedad para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Benlloch explicó que, tras años de experiencia al frente del Ayuntamiento, ha llegado a la conclusión de que ser alcalde se entiende realmente cuando toca afrontar una emergencia. A su juicio, pocas situaciones someten a una responsabilidad tan directa como aquellas en las que la legislación coloca en manos de la alcaldía la toma de decisiones para proteger a la población. En este sentido, subrayó que existe todavía un importante desconocimiento sobre el alcance real de esa responsabilidad y quiso aclarar que órganos como el Cecopal no adoptan decisiones por sí mismos, sino que ejercen una función asesora. Según recalcó, quien asume finalmente la responsabilidad directa es el alcalde.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Remarcó, además, que, cuando se produce una emergencia, el poder de actuación que la ley otorga a un alcalde es «brutal», en el sentido de la capacidad efectiva que tiene para intervenir en defensa de la ciudadanía. Según expuso, es precisamente en esos momentos cuando se percibe con más claridad la dimensión de la responsabilidad institucional y la posibilidad real de proteger a los vecinos e incluso salvar vidas.

A partir de esa reflexión, Benlloch avanzó que el Ayuntamiento está dando pasos para reforzar su estructura en este ámbito. Así, anunció la creación de una plaza específica relacionada con emergencias y también la puesta en marcha de una escuela municipal de emergencias, concebida como una herramienta para extender la cultura de la autoprotección y hacer que esta forme parte de la conciencia colectiva de la ciudadanía.

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Consideró que esa preparación no puede limitarse a la actuación técnica o institucional cuando surge un problema, sino que debe trabajarse «cada día en la calle», interiorizando hábitos y conocimientos básicos de prevención y respuesta. Y subrayó la necesidad de sensibilizar a la sociedad.