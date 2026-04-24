III FORO DE MUNICIPALISMO: EMERGENCIAS
Benlloch anuncia que Vila-real tendrá una escuela municipal de emergencias
Frente a otros ámbitos donde el margen de maniobra municipal es más reducido, el primer edil reivindica el papel decisivo de los alcaldes en la gestión de crisis
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, defendió que la gestión de las emergencias es una de las mayores responsabilidades que asumen los alcaldes y aseguró que, frente a otros ámbitos donde el margen de maniobra municipal es más reducido, en esta materia «la cosa es nuestra». Durante su intervención, puso el foco en la necesidad de reforzar la formación, dotar de más herramientas a los responsables locales y avanzar en la sensibilización de la sociedad para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
Benlloch explicó que, tras años de experiencia al frente del Ayuntamiento, ha llegado a la conclusión de que ser alcalde se entiende realmente cuando toca afrontar una emergencia. A su juicio, pocas situaciones someten a una responsabilidad tan directa como aquellas en las que la legislación coloca en manos de la alcaldía la toma de decisiones para proteger a la población. En este sentido, subrayó que existe todavía un importante desconocimiento sobre el alcance real de esa responsabilidad y quiso aclarar que órganos como el Cecopal no adoptan decisiones por sí mismos, sino que ejercen una función asesora. Según recalcó, quien asume finalmente la responsabilidad directa es el alcalde.
Remarcó, además, que, cuando se produce una emergencia, el poder de actuación que la ley otorga a un alcalde es «brutal», en el sentido de la capacidad efectiva que tiene para intervenir en defensa de la ciudadanía. Según expuso, es precisamente en esos momentos cuando se percibe con más claridad la dimensión de la responsabilidad institucional y la posibilidad real de proteger a los vecinos e incluso salvar vidas.
A partir de esa reflexión, Benlloch avanzó que el Ayuntamiento está dando pasos para reforzar su estructura en este ámbito. Así, anunció la creación de una plaza específica relacionada con emergencias y también la puesta en marcha de una escuela municipal de emergencias, concebida como una herramienta para extender la cultura de la autoprotección y hacer que esta forme parte de la conciencia colectiva de la ciudadanía.
Consideró que esa preparación no puede limitarse a la actuación técnica o institucional cuando surge un problema, sino que debe trabajarse «cada día en la calle», interiorizando hábitos y conocimientos básicos de prevención y respuesta. Y subrayó la necesidad de sensibilizar a la sociedad.
- Alarma mediática y social en Castellón por el agresor sexual múltiple en paradero desconocido
- Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
- Cierra en Castellón un clásico de la cocina china después de 35 años
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Impactante accidente en Onda: un conductor se desmaya al volante y choca contra una furgoneta
- Novedades en el ERE de las azulejeras Keraben y Saloni: habrá decenas de despedidos
- El regreso de una rogativa de antes de la pandemia marca el ciclo de romerías de Castellón
- Las últimas novedades del nuevo Mercado Central de Castelló: más bares