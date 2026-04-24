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El pleno para aprobar el presupuesto de Vila-real para este 2026, para el lunes

Imagen de la concejala de Hacienda, Sabina Escrig; la vicealcaldesa, Maria Fajardo; y el alcalde, José Benlloch, en el pleno ordinario de febrero en Vila-real.

Imagen de la concejala de Hacienda, Sabina Escrig; la vicealcaldesa, Maria Fajardo; y el alcalde, José Benlloch, en el pleno ordinario de febrero en Vila-real. / Toni Losas

Josep Carda

Vila-real

Próximo lunes, a las ocho de la mañana. Es el día y la hora en que se desarrollará el pleno extraordinario en el que la corporación municipal de Vila-real aprobará, previsiblemente, el presupuesto para el actual ejercicio del 2026, teniendo en cuenta que el equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís cuenta con la mayoría necesaria para sacar adelante las previsiones económica para este año que, como anunciaron días atrás el alcalde, José Benlloch; y la vicealcaldesa, Maria Fajardo, ascenderán a 66,8 millones de euros.

Vila-real presenta unas cuentas para 2026 con mínima inversión: solo 200.000 euros para reactivar Vilabici

En concreto, tanto Benlloch como Fajardo incidieron en que las cuentas elaboradas por el ejecutivo local descansan sobre cuatro pilares fundamentales: impulso a la modernización del Ayuntamiento, que refleja el proceso de transformación interna, con estabilización de la plantilla e incorporación de nuevos perfiles técnicos; responsabilidad económica y estabilidad, al garantizar el pago de más de 8 millones de euros en facturas pendientes a proveedores; apoyo a la ciudadanía y al comercio local mediante el mantenimiento de las bonificaciones fiscales; y el fortalecimiento del departamento de Servicios Públicos.

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Escasas inversiones, por el momento

Además, el presupuesto para el 2026 viene marcado por el lastre de la deuda municipal que, pese a reducirse en la última década hasta alcanzar el 36% (el último gobierno del PP incrementó el endeudamiento hasta el 72%, básicamente por la contratación de un préstamo de 20 millones de euros a finales de la legislatura 2007-2011), sigue siendo determinante a la hora de sumar inversiones que, en esta ocasión y por el momento, se reducen a 652.000 euros, cifra de la que el 70% se asigna al pago de dos sentencias urbanísticas y los restantes 200.000 euros son los que se requieren para poner en marcha el esperado servicio municipal de préstamo de bicicletas, Vilabici.

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