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III Foro de Municipalismo: Servicios básicos

Vila-real pide más conciencia social sobre el coste real de los servicios públicos

José Benlloch avisa de la dificultad de sostener prestaciones cada vez más exigentes y complejos con recursos limitados

José Benlloch, alcalde de Vila-real, ha sido uno de los protagonistas del Foro de Municipalismo.

José Benlloch, alcalde de Vila-real, ha sido uno de los protagonistas del Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

David Donaire

Castellón

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, reivindicó el papel de los ayuntamientos como la administración que presta los servicios "más eficientes y más baratos" a la ciudadanía, al tiempo que advirtió de la creciente dificultad para sostener esos recursos ante el aumento de las exigencias sociales y el encarecimiento del mantenimiento.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

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Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

El primer edil alertó de que en muchas ocasiones el debate público sobre los servicios municipales se simplifica en exceso, con mensajes que trasladan la idea de que todo puede mantenerse o ampliarse sin coste. Frente a ello, defendió que la realidad de la gestión local es mucho más compleja y que resulta necesario abrir una reflexión más honesta sobre lo que cuestan realmente los servicios que prestan los ayuntamientos.

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Benlloch explicó que suele trasladar esta idea a sus vecinos cuando recibe quejas por el funcionamiento o el coste de determinados servicios. A su juicio, existe una falta de sensibilización ciudadana respecto al gran esfuerzo económico que implica mantener en condiciones adecuadas unas ciudades que han experimentado una transformación muy profunda en pocas décadas.

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