El Consell rechaza que la Matxà de Vila-real sea Bien de Interés Cultural inmaterial

La Matxà de Sant Antoni de Vila-real, que organiza cada año la Congreció de Lluïsos, no será Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, al menos en solitario. Esta es la decisión que ha tomado la Generalitat y que da portazo a reconocer esta fiesta singular vila-realense, o que permitiría potenciarla en un futuro.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Benlloch, en el transcurso del pleno extraordinario celebrado este lunes para aprobar el presupuesto municipal para el 2026. Y lo ha hecho refiriéndose a la “carta que esta mañana me he encontrado sobre la mesa del despacho de alcaldía, en la que se rechaza la solicitud formulada por Vila-real para que la Matxà sea BIC inmaterial”.

En concreto, en la reunión celebrada por la comisión técnica para el estudio e inventario del patrimonio inmaterial, dependiente de la Conselleria de Cultura, celebrada el pasado 25 de marzo, se acordó denegar la protección patrimonial para la cita anual que preparan Lluïsos en Vila-real, argumentando que se quiere “iniciar un estudio conjunto de las numerosas festividades de Sant Antoni en todo el territorio valenciano, para tener una valoración conjunta de este hecho patrimonial”. Aun así, no se explica si ese estudio ya está en marcha o si, simplemente, es un anuncio de intenciones.

Carta al Ayuntamiento

Por el texto del acuerdo de esta comisión autonómica, que se refleja en la carta remitida al Ayuntamiento de Vila-real, se deduce que otro municipio había solicitado este reconocimiento para la misma fiesta o cita similar, de manera que ambas se rechazan para empezar un estudio de conjunto de todas las celebraciones en la Comunitat.

Se abordan ambos expedientes conjuntamente por estar ambos relacionados con la festividad de Sant Antoni. Se expone el contenido de ambos y se considera que no reúnen los valores necesarios para ser declarados bienes inmateriales de interés cultural”, aseveran desde el Consell. Y aclaran que “pese a considerar que la festividad de Sant Antoni sí que representa identitariamente a los valencianos, (la comisión) no se muestra favorable a una parcelación excesiva de las celebraciones en torno a la festividad. Se muestra conforme con la apertura a propuestas conjuntas, tal y como se hizo con las fiestas de moros y cristianos. Se propone efectuar un estudio de las festividades en torno a Sant Antoni en la Comunitat Valenciana, como fase previa a nuevas declaraciones en este sentido”.

"Desprecio" a Vila-real

Para el alcalde, José Benlloch, esta es “una muestra del maltrato y el desprecio a Vila-real, que es histórico, por parte de este nuevo gobierno de la Generalitat y espero que lo paguen caro, porque han sido incapaces de contestar a nuestra petición ni siquiera el cargo político responsable y firma la notificación un jefe de servicio”.

El munícipe considera que “igual está muy bien que Sant Antoni sea patrimonio para toda la Comunitat, cuanto más azúcar, más dulce, pero pedíamos un reconocimiento a nivel local, para resaltar nuestra singularidad y, en especial, algo tan complejo como es que en una ciudad que crece y ha crecido tanto seamos capaces de mantener estas tradiciones ,que nos ayudan a mantener el corazón de pueblo que nos ha hecho únicos y que, desde el modelo de este equipo de gobierno, trabajamos por mantenerlas”.

Benlloch añade que el no del Consell a que la Matxà de Vila-real sea BIC inmaterial “es una ofensa que no podemos entender para la Congregació de Lluïsos y para todo el municipio”, a la vez que denuncia que el PP de la ciudad “no pinta nada y colabora en este maltrato hacia Vila-real”.

En cualquier caso, el alcalde hace hincapié en que si el razonamiento que se expone en la misiva remitida al consistorio “fuera verdad, lo hubieran planteado desde el principio y, sin embargo, llevamos mucho tiempo reclamándolo y se ha tratado en dos plenos… Y ahora llega esto, sin ni siquiera dialogar”. Y añade que “reclamaremos el documento completo”.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo, afirma no entender esta resolución, “cuando todo indica que se cumplen todos los requisitos para que la Matxà de Vila-real sea BIC inmaterial”. Y remarca que esta cita “no es algo puntual o reciente, sino que tiene una continuidad de más de medio siglo en su forma actual, tras recuperarla Lluïsos en 1973”.

Y añade que este es “un ritual que sintetiza religión popular, economía tradicional y sociabilidad, es una fiesta que congrega en Vila-real a centenares de participantes, más de 1.000 rollos repartidos cada año, se implican entidades , el Ayuntamiento, el vecindario,…”. Además,, califica a la Matxà como un “ejemplo de patrimonio compartido”.

Mientras, preguntado por Mediterráneo, el portavoz del PP en el consistorio, Adrián Casabó, ha declinado hacer declaraciones "porque no he visto todavía ninguna resolución".