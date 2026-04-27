El Consell responde a la decisión de "denegar" el BIC inmaterial para la Matxà de Vila-real

Responsables de la Conselleria de Cultura han respondido a las críticas del Ayuntamiento de Vila-real, tras recibirse en el consistorio una carta firmada por la máxima responsable del Servicio de Patrimonio, dependiente del organismo autonómico, en la que se traslada que "se deniega la petición de protección patrimonial" de la Matxà de Sant Antoni de Vila-real.

En concreto, desde la Generalitat matizan que "es la comisión técnica y no el Consell, en el ejercicio de su competencia para el estudio e inventario del patrimonio cultural, quien plantea que determinadas celebraciones en torno a una concreta festividad debieran optar por propuestas conjuntas".

De esta forma, y tal y como ha publicado Mediterráneo este mismo lunes, explican que la citada comisión "considera que la festividad de Sant Antoni sí que representa identitariamente a los valencianos y la comisión se muestra conforme con la apertura a propuestas conjuntas, tal y como se hizo con las fiestas de moros y cristianos.

Y añaden desde la Conselleria de Cultura: "Por tanto, es la comisión, formada por expertos, quien considera si una propuesta reúne los valores necesarios para ser declarados bienes inmateriales e interés cultural o bienes de relevancia local". Y reiteran: No obstante, es una decisión técnica", a la vez que hacen hincapié en que "se ha recibido más de un expediente relativo a la festividad de Sant Antoni".

Revuelo en la ciudad

La decisión comunicada por el Servicio de Patrimonio de la Conselleria de Cultura ha levantado revuelo en Vila-real. Especialmente críticos han sido el alcalde, José Benlloch; y la vicealcaldesa, Maria Fajardo. Desde la oposición, el portavoz del PP, Adrián Casabó ha declinado hacer valoraciones, al desconocer el contenido del documento, mientras que la líder de Vox, Irene Herrero, tampoco se ha manifestado al respecto.

Cabe recordar que la petición para que la Generalitat declarara la Matxà de Sant Antoni de Vila-real como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial se aprobó en dos ocasiones por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento, ambas en el mes de enero pero en años distintos: en el 2024 y en el 2026.