La Fam, premio Max 2025, pondrá el espectáculo a la cabalgata nocturna de Sant Pasqual
Integrantes de una treintena de peñas de la ciudad, así como asociaciones locales y charangas, darán vida al desfile del 17 de mayo que, además, tendrá un espacio libre de ruidos para personas neurodivergentes
La Comissió de Penyes de Vila-real, en colaboración con la Junta de Festes y el Ayuntamiento, ultima los detalles del que es uno de los actos de las fiestas patronales de Vila-real, la tradicional cabalgata que, este año y por cuestiones logísticas al coincidir el primer domingo de las fiestas de Sant Pasqual con la jornada grande dedicada al patrón, se celebrará en horario nocturno, como avanzó Mediterráneo el pasado 6 de marzo.
En esta ocasión, la compañía encargada de desarrollar el espectáculo de calle en el desfile festivo será la vila-realense La Fam que, entre otros reconocimientos, fue merecedora en el 2025 del premio Max a la mejor labor de producción, aunque también suma otros méritos como el de mejor espectáculo de circo en los FETEN 2024 o el galardón a la mejor representación circense de las Artes Escénicas Valencianas, también del 2024.
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En concreto, La Fam, bajo la dirección de Sergio Heredia, basará su participación en la cabalgata de las fiestas de Sant Pasqual en su exitoso espectáculo Quimera.
Es una de las novedades de este evento, en el que tomarán parte una treintena de peñas de la ciudad con sus respectivas carrozas y caracterizaciones con críticas a la actualidad local o internacional, así como un buen número de asociaciones vila-realenses y charangas, que pondrán la música al desfile.
Horario y novedades
La cita arrancará esta vez a las 22.00 horas del domingo, 17 de mayo, y en dirección contraria a la habitual, es decir, desde la calle Cardenal Tarancón (Barranquet) en sentido norte hacia Castelló.
Y entre las novedades que se incorporan destaca la reserva de un tramo del recorrido con bajo nivel de ruido, con el fin de que personas neurodivergentes o con trastorno del espectro autista puedan disfrutar de este acto festivo, gracias a la iniciativa promovida desde la asociación VilaTEA junto a la Comissió de Penyes. El tramo se ubicará en la avenida de la Murà, en el entorno del edificio de la Comunitat de Regants de Vila-real.
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Por otra parte, y al finalizar en su totalidad el desfile festivo en la rotonda de las avenidas Mediterrani y Riu Ebre, arrancará una completa velada de música en el parque de la Mayorazga y con la actuación de la orquesta Panorama, una de las de mayor éxito de su ámbito en toda España.
La Comissió de Penyes sortea la ubicación de cadafals
La Comissió de Penyes de Vila-real ha procedido a realizar el sorteo de las ubicaciones de los cadafals que se emplazan en el recinto taurino de la vila, concretamente en parte de la calle Josep Ramon Batalla (Barranquet) y del Raval del Carme. En total, los peñistas han distribuido 25 entarimados entre los colectivos que, en cada fiesta, deciden instalar el de su peña.
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