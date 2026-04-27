Vila-real aprueba un presupuesto de 66,8 millones que refuerza la alianza con la sociedad civil y con mínimas inversiones

El equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís en Vila-real ha sacado a flote este lunes el presupuesto municipal para este ejercicio del 2026, con los votos de los ediles de ambas formaciones y con los de los concejales no adscritos Manu Rubert y Dora Saura. Por su parte, tanto PP como Vox han votado en contra de los mismos.

En concreto, las cuentas de Vila-real para este año ascienden a 66.859.948 euros, de los que a inversiones reales únicamente se destinan 652.971 euros, de los que más de 400.000 se asignan para el pago de sentencias urbanísticas que todavía se acumulan de la gestión del último gobierno del PP en la ciudad.

La concejala de Hacienda, Sabina Escrig, ha defendido unas cuentas que "apuestan por servicios públicos" como el bus gratuito o la puesta en marcha del autobús a la UJI, "que debería asumir la Generalitat", y por un incremento cero de las tasas de servicios y actividades municipales, así como por la bajada del IBI del 5% en los dos últimos años.

Además, Escrig ha puesto en valor la reducción del endeudamiento municipal que, con el nuevo presupuesto, será del 35,74%, "un 45% inferior al 78% que nos encontramos al entrar a gobernar Vila-real en el 2011". E incidió en la apuesta por la alianza con la sociedad civil, con una partida de más de cuatro millones de euros para, en algunos casos, "plantar cara a los recortes del PP y Vox" a entidades como la Fundació Tots Units, que trabaja en la reinserción de personas en situación de vulnerabilidad; o Casda, dedicada a la prevención del Sida.

Explicaciones de voto

Por su parte, la portavoz de Vox, Irene Herrero, ha calificado las cuentas como las "del mantenimiento y no para avanzar" y ha acusado a PSPV y Compromís de "gobernar con parches".

La vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha lamentado que los grupos de la oposición no hayan entrado al debate de los presupuestos y se hayan limitado a la explicación del voto y ha incidido en que las cuentas priorizan la normalización del pago a proveedores, el refuerzo de los servicios públicos y la estabilización de la plantilla del ayuntamiento.

Entre tanto, el líder de los populares ha asegurado que el presupuesto "llega seis meses tarde" y "no ilusiona ni genera mejores oportunidades para los vecinos, a la vez que confía en que "sea el último" que gestione el actual equipo de gobierno y critica que "no aporte ninguna mejora para la ciudad, mientras compran inmuebles que tienen abandonados".

Y el alcalde, José Benlloch, ha aprovechado para anunciar que el Consell ha denegado la declaración de la Matxà como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial. "Ni eso nos conceden desde la Generalitat", gobernada actualmente por el PP que, a nivel local, ha asegurado que "trabaja para su partido". Y ha criticado que desde la oposición no se haya presentado ninguna propuesta para estas cuentas, "pese a que han tenido 10 días para hacerlo".