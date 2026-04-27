Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo incendio en OndaInnovador edificio CastellóAbadía medieval PortellMonitor MaldivasDeclaración renta pensionistas
instagramlinkedin

Vila-real aprueba un presupuesto de 66,8 millones que refuerza la alianza con la sociedad civil y con mínimas inversiones

La cuentas del 2026 han contado con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís y los dos ediles no adscritos, mientras que PP y Vox han votado en contra de los mismos

Imagen del pleno celebrado este lunes por la corporación municipal de Vila-real, en el que se ha aprobado el presupuesto para el 2026.

Imagen del pleno celebrado este lunes por la corporación municipal de Vila-real, en el que se ha aprobado el presupuesto para el 2026. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

El equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís en Vila-real ha sacado a flote este lunes el presupuesto municipal para este ejercicio del 2026, con los votos de los ediles de ambas formaciones y con los de los concejales no adscritos Manu Rubert y Dora Saura. Por su parte, tanto PP como Vox han votado en contra de los mismos.

En concreto, las cuentas de Vila-real para este año ascienden a 66.859.948 euros, de los que a inversiones reales únicamente se destinan 652.971 euros, de los que más de 400.000 se asignan para el pago de sentencias urbanísticas que todavía se acumulan de la gestión del último gobierno del PP en la ciudad.

La concejala de Hacienda, Sabina Escrig, ha defendido unas cuentas que "apuestan por servicios públicos" como el bus gratuito o la puesta en marcha del autobús a la UJI, "que debería asumir la Generalitat", y por un incremento cero de las tasas de servicios y actividades municipales, así como por la bajada del IBI del 5% en los dos últimos años.

Vila-real presenta unas cuentas para 2026 con mínima inversión: solo 200.000 euros para reactivar Vilabici

Además, Escrig ha puesto en valor la reducción del endeudamiento municipal que, con el nuevo presupuesto, será del 35,74%, "un 45% inferior al 78% que nos encontramos al entrar a gobernar Vila-real en el 2011". E incidió en la apuesta por la alianza con la sociedad civil, con una partida de más de cuatro millones de euros para, en algunos casos, "plantar cara a los recortes del PP y Vox" a entidades como la Fundació Tots Units, que trabaja en la reinserción de personas en situación de vulnerabilidad; o Casda, dedicada a la prevención del Sida.

Explicaciones de voto

Por su parte, la portavoz de Vox, Irene Herrero, ha calificado las cuentas como las "del mantenimiento y no para avanzar" y ha acusado a PSPV y Compromís de "gobernar con parches".

La vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha lamentado que los grupos de la oposición no hayan entrado al debate de los presupuestos y se hayan limitado a la explicación del voto y ha incidido en que las cuentas priorizan la normalización del pago a proveedores, el refuerzo de los servicios públicos y la estabilización de la plantilla del ayuntamiento.

Entre tanto, el líder de los populares ha asegurado que el presupuesto "llega seis meses tarde" y "no ilusiona ni genera mejores oportunidades para los vecinos, a la vez que confía en que "sea el último" que gestione el actual equipo de gobierno y critica que "no aporte ninguna mejora para la ciudad, mientras compran inmuebles que tienen abandonados".

Noticias relacionadas y más

Y el alcalde, José Benlloch, ha aprovechado para anunciar que el Consell ha denegado la declaración de la Matxà como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial. "Ni eso nos conceden desde la Generalitat", gobernada actualmente por el PP que, a nivel local, ha asegurado que "trabaja para su partido". Y ha criticado que desde la oposición no se haya presentado ninguna propuesta para estas cuentas, "pese a que han tenido 10 días para hacerlo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  2. Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
  3. Galería de imágenes: Éxito absoluto de la Carrera de Empresas de Castellón
  4. La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
  5. Insultos y una navaja en un partido de fútbol de cadetes en Castellón
  6. Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó
  7. Nuevo incendio con una gran columna de humo en la planta de basuras de Onda: diez dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas
  8. La 4ª edición de la Carrera de las Empresas bate todos los récords con más de 3.500 participantes de 186 empresas

Vila-real aprueba un presupuesto de 66,8 millones que refuerza la alianza con la sociedad civil y con mínimas inversiones

Vila-real aprueba un presupuesto de 66,8 millones que refuerza la alianza con la sociedad civil y con mínimas inversiones

La Unió Musical La Lira de Vila-real suma set nous músics en una jornada plena de tradició

La Unió Musical La Lira de Vila-real suma set nous músics en una jornada plena de tradició

La Fam, premio Max 2025, pondrá el espectáculo a la cabalgata nocturna de Sant Pasqual

La Fam, premio Max 2025, pondrá el espectáculo a la cabalgata nocturna de Sant Pasqual

Sant Pasqual 2026: La proclamació de la reina i les dames posa la directa cap a les primeres festes patronals de l’any a Vila-real

Sant Pasqual 2026: La proclamació de la reina i les dames posa la directa cap a les primeres festes patronals de l’any a Vila-real

Vila-real pide más conciencia social sobre el coste real de los servicios públicos

Vila-real pide más conciencia social sobre el coste real de los servicios públicos

Vila-real destinará los 300.000 euros del plan Impulsa a la mejora integral de tres calles

Vila-real destinará los 300.000 euros del plan Impulsa a la mejora integral de tres calles

El pleno para aprobar el presupuesto de Vila-real para este 2026, para el lunes

El pleno para aprobar el presupuesto de Vila-real para este 2026, para el lunes

Benlloch anuncia que Vila-real tendrá una escuela municipal de emergencias

Benlloch anuncia que Vila-real tendrá una escuela municipal de emergencias
Tracking Pixel Contents