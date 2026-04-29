La novedad del FITCarrer que fusiona teatro de calle y gastronomía en Vila-real: todos los detalles, menús y precios

La 38ª edición del Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real (FITCarrer), no solo llenará este fin de semana las calles y plazas de espectáculos, sino que también llevará la experiencia cultural a los restaurantes de la ciudad. La vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo; y el presidente de la Associació d'Hostaleria i Oci (Ashiovi), Emilio Miralles, han presentado este miércoles la iniciativa PROFit, una de las principales novedades de esta edición, que nace con el objetivo de reforzar la unión entre cultura, gastronomía y dinamización económica.

La propuesta se enmarca en la apuesta promocional que Vila-real ha realizado este año en Fitur, donde el FITCarrer fue uno de los grandes reclamos de la ciudad. A partir de esa promoción, se abrió la posibilidad de trabajar con los responsables de Ashiovi para sumar también la cocina local al festival y permitir que vecinos y visitantes puedan, en palabras de Fajardo, “disfrutar del teatro de calle también en la mesa”.

El presidente de Ashiovi, Emilio Miralles; y la vicealcaldesa de Vila-real, Maria Fajardo, han explicado los detalles de la nueva iniciativa 'PROFit'. / Mediterráneo

El acto de presentación ha contado también con la participación de la directora del festival, Sara Recatalà, así como con la colaboración de la Concejalía de Comercio y Hostelería, en un proyecto conjunto por reforzar la conexión entre la programación cultural y la actividad económica de la ciudad. Así, el pionero certamen de artes de calle vila-realense volverá a convertir Vila-real en un gran escenario abierto del 1 al 3 de mayo, con una importante afluencia de público.

Trabajo transversal

En este contexto, Fajardo ha destacado la importancia del trabajo transversal dentro del gobierno municipal. “Una vez más, este equipo de gobierno demuestra que, juntas, las cosas que ocurren son más bonitas y que, cuando se quiere colaborar, uno más uno suma mucho más que dos”, ha señalado la vicealcaldesa, quien ha subrayado que PROFit nace con la voluntad de “fusionar dos mundos esenciales como son la cultura y la hostelería” y de ampliar la experiencia del festival más allá de los escenarios.

La oferta de menús, uno a uno 🍽️ AL D’EMILIO Solo mediodía, de 13.30 a 16.00 h Entrantes al centro: Ensalada de burrata con pesto de albahaca, gyozas de langostino con salsa de cacahuetes y huevos rotos con gambón al ajillo. Principal: Arrosset de Castelló. Postre: A elegir de la carta. Precio: 43 € Observaciones: Bebidas y cafés no incluidos. Mesa completa, mínimo dos personas. 🥙 ANTALYA KEBAB De 13.00 a 16.00 h 1 de mayo: Ensalada, estofado de ternera, bebida y café o postre. 2 de mayo: Ensalada verde, pollo al horno, bebida y café o postre. 3 de mayo: Hummus, cuscús, bebida y café o postre. Precio: 18 € Observaciones: Mínimo dos personas. 🥩 BAR LA PLANA Entrante: Ensalada de la casa. Principal: Cachopo elaborado con bistec de potro, queso y cecina, acompañado de patatas especiales. Postre: Postre de la casa. Incluye pan, una bebida y café. Precio: 20 € Observaciones: Mínimo dos personas. Requiere reserva previa. 🍔 BÀRBARO De 13.00 a 16.00 h y de 20.00 a 23.00 h Hamburguesa, patatas Bàrbaro, una bebida y postre. Precio: 24 € ☕ BLECCO BAR De 10.00 a 13.30 h Bravas de Blecco, bocadillo de sobrasada, queso y cebolla, café y una bebida por persona. Precio: 14 € 🥪 BOCATERIA ELS LLUÏSOS Primero y segundo a elegir, bebida incluida y postre o café. Precio: 16 € Observaciones: El menú varía todos los días. 🍽️ BOCATERIA LA MORENA Comida y cena Ensalada de queso de cabra con salsa de frutos, milanesa con mozzarella, una bebida, café y dulce de caramelo con galletas Lotus. Precio: 13,50 € Observaciones: Mínimo dos personas. 🍴 BOONCATA Entrantes: Bravas sabor tradicional cubierto con allioli cremoso; jamón curado selección bodega; ensaladilla receta familiar; queso curado estilo Booncata; ensalada de tomate, atún y cebolla; mejillones salsa especial del chef. Principales: Timbal de codillo asado y base de patata; rabo de toro a baja cocción; carrillada jugosa de cerdo; entrecot nacional con sal ahumada; enterita a la plancha y salsa Mery; Lubina receta especial del chef; Fritura de pescado; calamares crujientes a la andaluza; olla de la Plana (solo en temporada). Postres caseros. Precio: 27 € Observaciones: 1 bebidas y café incluidos. 🐙 CASA SILVESTRE De 13.30 a 15.30 h Churros de pulpo con mayonesa de rábano picante, falafel con tartar de sepia, brocheta satay de oreja de cerdo, fish & chips de cazón, taco dorado de pato con mole manchamanteles y gofre de chocolate con leche y albahaca. Precio: 36 € Observaciones: Requiere reserva. 🍷 EL CASINO Comida y cena Jamón ibérico D.O. Guijuelo y queso nacional con pan, tomate y allioli; ensalada de queso de cabra y membrillo con vinagreta de almendra; croqueta de bacalao y tomate semiseco; alcachofa frita con jamón ibérico y huevo; bacalao gratinado con parmentier de patata y aceites especiados; presa ibérica con patata rústica y pimiento del terreno. Incluye surtido de postres al centro y café. Precio: 26 € Observaciones: Bebida no incluida. Mínimo dos personas. 🦞 EL CORTIJO DE SÁNCHEZ Surtido de ibéricos, langostinos torpedo, sepia a la plancha, arroz de bogavante como plato principal, una bebida, postre y café. Precio: 26 € Observaciones: Mínimo dos personas. Requiere reserva. 🍽️ EL FARO Entrantes (cuatro a elegir): Gambas rojas a la plancha; crujiente de tartar de atún; tellinas a la plancha en salsa vinagreta con pistacho; zamburiñas volandeiras a la plancha en su jugo; fordel de sepia y gamba con almendra y miel; escabeche de atún al estilo parisino con verduras; alcachofas confitadas con salsa de foie y panceta; crujiente de foie con manzana caramelizada. Principales (uno a elegir): Paella seca o melosa de bogavante; paella de carabineros con bacalao; paella de pato y foie (o fideuà); caldereta de bogavante, almejas, rape y gamba; rape con almejas y gamba a la marinera; entrecot de ternera con su guarnición. Postre casero ó café. Precio: 39,75 € Observaciones: Bebida no incluida, mínimo dos personas con menú, entrantes a mesa completa. 🐟 EL MISO De 13.30 a 16.00 h Entrantes: Ensalada de tomate rosa con crema de aguacate, albahaca, queso fresco y anchoa; sepia bruta a la plancha; alcachofa pochada con foie y huevo. A elegir: Bacalao al horno con allioli o abanico ibérico con crema de boletus. Postre: Tarta de queso con mermelada de manzana, tartufo de chocolate o brownie con helado de mantecado. Precio: 35 € Observaciones: Café y bebida no incluidos. Requiere reserva. Mínimo dos personas. 🍲 EL RINCÓN DE LA OLIVERETA De 13.00 a 15.30 h Primer plato, segundo plato, bebida, pan, postre y café. Precio: 14 € 🥗 ELS XIII A compartir: Ensalada de tomate rosado con cebolla morada y ventresca, y sepia con alcachofas. A elegir: Bacalao a la vizcaína o solomillo a la plancha o a la pimienta. Incluye bebida, postre y café. Precio: 35 € Observaciones: Mínimo dos personas. 🍔 HAMBREKADABRA De 20.00 a 22.30 h Croqueta secreta, aros mágicos 3D, abra-kabravas, burger a elegir de la carta y una bebida. Precio: 25 € Observaciones: Mínimo dos personas. 🥪 L’ANTIGA VALENCIANA Bocata de secreto encebollado con queso, especialidad de la casa; bebida —cerveza, refresco o copa de vino—; tarta del día artesana y café o infusión. Precio: 11,90 € 🍜 PANTOMIMA De 13.00 a 15.00 h y de 20.00 a 22.00 h Ensaladilla japo tradicional con langostinos; gyoza de edamame y croqueta de kimchi con atún rojo; hummus de aguacate y queso feta; tataki de vaca macerado en mostaza; wok de ternera, noodles, verduritas y salsa de ostras; lomo bajo a la brasa con patata rústica y pimientos del padrón; cremoso de turrón con crumble de galleta. Precio: 30 € Observaciones: Mínimo dos personas. 🥩 PICO DE GALLO Comidas y cenas Jamón ibérico D.O. Guijuelo con quesos nacionales; ensalada de tomate, ventresca y aceitunas partidas; brioche de steak tartar de wagyu con mayonesa de kimchi; croqueta de chorizo con su punto de mayonesa; sepia de playa con alcachofas fritas y picadita de ajo y perejil; chuletón madurado 60 días Okelan Selección —500 gramos por cada cuatro personas—. Incluye café, postre y primera bebida. Precio: 45 € Observaciones: Imprescindible reserva. Mínimo dos personas. Todos los platos salen al centro para compartir.

La iniciativa cuenta con la participación de 19 establecimientos. Estos son: Al d’Emilio, Antalya Kebab, Bárbaro, Bar La Plana, Blecco Bar, Bocatería La Morena, Bocatería Els Lluïsos, Booncata, Casa Silvestre, El Casino, El Cortijo de Sánchez, El Faro, El Miso, El Rincón de la Olivereta, Els XIII, Hambrekadabra, L’Antiga Valenciana, Pantomima y Pico de Gallo. Todos ellos ofrecerán menús especiales durante el festival, con una oferta pensada para todos los gustos y todos los bolsillos, desde propuestas informales hasta menús más elaborados.

Por su parte, Miralles ha subrayado que esta propuesta responde a una visión estratégica del sector hostelero. “La gastronomía no puede ser un elemento secundario, debe ser un activo clave”, ha defendido. En este sentido, ha incidido en que la novedosa iniciativa "permite integrar la oferta gastronómica dentro de la experiencia global del festival, con el objetivo de prolongar la estancia de los visitantes en Vila-real e incrementar el consumo local".

Impacto económico

Además, ha hecho hincapié en el impacto económico que puede generar el FITCarrer, "que puede atraer durante el fin de semana entre 20.000 y 30.000 visitantes, de los que entre un 60% y un 70% hacen uso de la hostelería local". Según sus estimaciones, esta actividad puede generar un volumen de negocio de entre 300.000 y 500.000 euros. “Hablamos de una oferta diversa, profesional y alineada con diferentes perfiles de clientes. Esto no es una acción puntual, es un modelo de ciudad. Cultura, gastronomía y actividad económica es igual a una Vila-real viva”, ha aseverado.

La oferta gastronómica vinculada al festival se verá reforzada, además, por la Ruta de la Tapa, que también finaliza este fin de semana. De este modo, quienes visiten Vila-real atraídos por el FITCarrer encontrarán una doble propuesta culinaria que amplía las posibilidades de disfrutar de la ciudad antes o después de los espectáculos.

Tanto Fajardo como Miralles han recordado que la hostelería viene haciendo coincidir desde 2012 el festival con la Ruta de la Tapa para generar una mayor sinergia entre cultura, ocio y restauración. Y con PROFit, Vila-real da un paso más en esa línea y refuerza un modelo de ciudad en el que la cultura, la gastronomía y la colaboración institucional se consolidan como motores de dinamización social y económica.