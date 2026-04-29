Vila-real y la Comunitat de Regants refuerzan contactos para poner en valor la Séquia Major de Vila-real

La Séquia Major y el patrimonio hidráulico de Vila-real serán el eje de una nueva estrategia municipal para recuperar, conservar y acercar a la ciudadanía la historia del riego en la ciudad. Con este objetivo, el concejal de Archivo, Santi Cortells, se ha reunido este miércoles con el archivero municipal, Miguel Ramos; y el presidente del Sindicat de Regs, Pasqual Broch, en un encuentro que ha servido para establecer las bases de una colaboración estable entre el Archivo Municipal y la Comunitat de Regants.

Entre los principales puntos tratados destaca el análisis de la situación jurídica para formalizar un convenio de colaboración, bien aprovechando el marco existente con el Ayuntamiento o bien mediante la redacción de un nuevo acuerdo específico que permita concretar acciones conjuntas como la cesión de documentos, actividades culturales e iniciativas de difusión.

El archivero municipal, Miguel Ramos; el edil Santi Cortells; y el presidente de los regantes, Pasqual Broch, han abordado nuevas iniciativas sobre el patrimonio hidráulico de Vila-real. / Mediterráneo

Además, se ha planteado la creación de un Portal de Archivos de Vila-real, un espacio digital compartido que integrará los fondos del Archivo Municipal y de la Comunitat de Regants, con documentos digitalizados, exposiciones virtuales y contenidos sobre la historia del riego.

Premio anual de investigación

Otras propuestas destacadas incluyen la puesta en marcha de un premio anual de investigación dotado con 3.000 euros para estudiantes universitarios, centrado en temáticas como el agua, el territorio y la historia institucional, así como la programación de actividades educativas con motivo del 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, dirigidas a los centros educativos de la ciudad.

En el ámbito cultural, también se ha abordado la organización de una exposición sobre el azud de Vila-real, así como el desarrollo de acciones de divulgación como podcasts, microvídeos y campañas en medios de comunicación para acercar a la ciudadanía el patrimonio hidráulico local.

El concejal de Archivo, Santi Cortells, ha destacado que “esta colaboración nos permite dar un paso adelante en la protección y difusión de un patrimonio fundamental para entender nuestra historia como ciudad. Queremos que los documentos salgan de los archivos y lleguen a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, a través de formatos accesibles e innovadores”.

Hoja de ruta compartida

La reunión ha concluido con el compromiso de continuar trabajando en una hoja de ruta compartida, con acciones a corto plazo como la definición del convenio y la preparación de las actividades del mes de junio, y proyectos a medio plazo como el portal digital, la exposición y un plan de comunicación conjunto. Asimismo, se ha acordado celebrar una nueva reunión de seguimiento el próximo mes de mayo.

El consistorio y el Sindicat de Regs mantienen una estrecha relación. El Ayuntamiento destina este año una subvención de 50.000 euros a la entidad y también colaboró en la restauración de la sala de actos, entre otros aspectos. Los regantes, por su parte, ceden este espacio para acoger actividades culturales y sociales y también se implican en muchas propuestas municipales.