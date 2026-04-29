Vila-real planta cara al acoso escolar con una nueva acción para familias y alumnos
El Ayuntamiento impulsa en el CEIP José Soriano un taller para detectar, prevenir y actuar ante posibles casos de bullying
Vila-real ha impulsado, en el marco del proyecto Xarxa Educa, un taller formativo dirigido a familias y alumnado para abordar de manera integral la problemática del acoso escolar, celebrado en el CEIP José Soriano.
La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Vila-real a través de la Concejalía de Igualdad y la UPCCA, en colaboración con el centro educativo, ha contado con la participación de la psicóloga Paula Martínez, autora del libro ¿Qué le pasa a Milo?, especializada en la prevención y detección del bullying.
Durante la sesión se han ofrecido herramientas prácticas y recursos para comprender qué es el acoso escolar, cómo identificarlo en sus primeras fases y qué actuaciones son recomendables tanto desde el ámbito familiar como desde el centro educativo.
Implicación de las familias
El concejal de Sanidad, Toni Marín, ha destacado que “la prevención del acoso escolar es una prioridad para el Ayuntamiento y pasa necesariamente por la implicación conjunta de las familias, los centros educativos y la administración”. Marín ha subrayado también que “es necesario dotar a la comunidad educativa de herramientas y recursos para actuar de manera precoz ante cualquier situación de riesgo y garantizar entornos seguros para el alumnado”.
“La prevención del acoso escolar es una prioridad para el Ayuntamiento y pasa necesariamente por la implicación conjunta de las familias, los centros educativos y la administración”
El objetivo principal de la actividad ha sido promover entornos educativos seguros, respetuosos y libres de violencia, reforzando la colaboración entre escuela y familias como pieza clave en la prevención.
Desde el proyecto Xarxa Educa se ha incidido en la importancia de continuar desarrollando iniciativas que fomenten la convivencia, la igualdad y el bienestar emocional del alumnado, así como en la necesidad de mantener una acción coordinada para detectar y abordar cualquier situación de acoso.
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