El futuro centro de salud Torrehermosa de Vila-real sale del atasco con la petición de licencia de obras

El Ayuntamiento de Vila-real está tramitando la concesión de la licencia de obras que ya ha solicitado la Generalitat para poder acometer las obras necesarias para acondicionar y reestructurar el edificio de la antigua biblioteca central de Solades y convertirlo en el cuarto centro de salud de la ciudad, el de la calle Torrehermosa, que dará servicio a la zona centro-este del casco urbano.

Así se ha dado a conocer este jueves, en el transcurso del pleno ordinario de la corporación municipal vila-realense correspondiente al mes de abril, después de que el portavoz del PP, Adrián Casabó, preguntara por la situación de esa licencia de obras, a lo que el alcalde, José Benlloch, le ha respondido que, efectivamente, se ha recibido esa solicitud y que la misma “se tramitará con la mayor rapidez posible, porque no tenemos el más mínimo interés en demorar la ejecución de un proyecto que ustedes —en referencia al PP— ya lo han retrasado suficientemente”.

El munícipe ha calificado de “curioso” que la petición de licencia “se presentara una semana después de que nosotros —el equipo de gobierno— saliéramos denunciando que no había nada al respecto”, a lo que el portavoz popular ha señalado que los técnicos autonómicos “no tienen otro trabajo que mirar a ver las campañas que realizan ustedes”.

Diferentes velocidades

Con todo, el alcalde Benlloch no ha dudado en mostrar su extrañeza por la diferente velocidad a la que van obras de similares características, como las del centro de salud de Moncofa o la remodelación del edificio de Correos en Castelló, ambos municipios gobernados por el PP. Y, además, se ha mostrado convencido de que no se verán las obras en esta legislatura, “porque el proyecto de ejecución todavía tiene que publicarse y adjudicarse”, algo que todavía está pendiente de realizar por la Administración autonómica.

La petición llega 15 meses después de que se adjudicara la redacción del proyecto a llevar a cabo en el antiguo edificio de la biblioteca central a la empresa valenciana de arquitectura y que, en principio, disponía de ocho meses para trazar los pormenores de la intervención. En cualquier caso, desde la Conselleria de Sanitat, y como publicó Mediterráneo el pasado mes de febrero, se informó de que ya se estaba redactando el proyecto de ejecución necesario para licitar las obras.

Ya entonces, fuentes del departamento autonómico puntualizaron que el retraso en el procedimiento estuvo motivado “por las exigencias necesarias que requiere el proyecto para otorgar su aprobación”. Con todo, ahora parece verse la luz al final del túnel hacia el final de un proceso administrativo que arrancó el 8 de noviembre del 2023, cuando salió a concurso la licitación de la redacción de los proyectos para las obras de reforma y para la mejora de la eficiencia energética del inmueble que debe albergar el cuarto centro de salud de Vila-real.